24 декабря 2022, 22:50
Арктический шторм накрыл США. Но для американцев это уже не первая суровая зима
Профессор РАН Семенов назвал арктический шторм в США особенностью погодных аномалий
Арктический шторм обрушился на США. Резкое понижение температуры, снегопады и сильный ветер привели к обрыву линий электропередач, авариям на дорогах и задержке авиарейсов. Такая погода — достаточно серьезное испытание для Штатов, но не критичное, отметил в беседе с «360» замдиректора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, профессор РАН Владимир Семенов. Он назвал это особенностью погодных аномалий.
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Снегопад в Штатах оставил без электричества более 1,6 миллиона потребителей, следует из данных мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us. Снегопады, сильный ветер и гололедица привели к множеству аварий на дорогах и задержкам авиарейсов. По данным телеканала CNN, из-за зимнего шторма погибли по меньшей мере 15 человек.
Холодный воздух заносит из Арктики
Как отметил Семенов, в США наблюдается уже не первая суровая зима. Еще 10 лет назад специалисты провели исследования и выяснили, что существуют струйное течение в стратосфере и нижней ее части, которое определяет особенности погоды.
Если это течение круглое и идет потоком вокруг полюса, то погода теплая. В этом случае идет обычный перенос масс с запада на восток, объяснил профессор РАН. Но в последние годы это течение начинает меандрировать, изгибаться, и по получающимся волнам холодный воздух заносится из Арктики. Это происходит в связи с потеплением, таянием льда и аномальным нагревом к западу от Гренландии, в Лабрадорском и Баренцевом морях. Как отметил Семенов, это началось примерно с начала 2000-х годов.
Есть теории, которые связывают такое изменение погоды с потеплением, но и главным образом, с сокращением площади морских льдов и аномальном нагревом в Арктике. При этом профессор подчеркнул, что всю ситуацию нужно внимательно смотреть по картам.
Температура растет
Если посмотреть на температуру в США в целом, то можно увидеть, что она растет и зимой, и летом.
«То есть это просто такая особенность погодных аномалий», — отметил Семенов.
По его словам, позже, придет оттепель и установится теплая погода.
«При потеплении все равно, в целом, средние температуры будут расти. Но на их фоне могут встречаться такие неприятные сюрпризы», — объяснил собеседник «360».
Для США такое погодное явление — достаточно серьезное испытание, но не критичное. Например, в северных штатах — Чикаго или Иллинойсе — жители привыкли к зиме. Довольно холодный период был в США и раньше, в 70-е годы говорили даже о наступлении Ледникового периода в стране.
Ситуация в России
Россияне за последние годы уже привыкли к изменчивой погоде в декабре и относительно позднему началу зимы.
«Где-то в конце ноября — начале декабря только снег выпадал, и до Нового года в Московском регионе еще гадали, будет ли снег на Новый год или нет. Мы просто привыкли, такая тенденция последние 30 лет отмечается», — сказал Семенов.
Он отметил, что проводимые ранее исследования показывали, что начало зимы сдвинулось на две недели. Сезонные прогнозы, по словам собеседника «360», показывают, что нынешняя зима будет теплее, чем обычно.
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