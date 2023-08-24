Эксклюзив 24 августа 2023, 11:52 АЭС «Фукусима-1» дискредитировала рынок атомной энергетики. Сброс воды вели с момента аварии Геоэколог Якуцени: сброс воды с АЭС «Фукусима-1» вели с 2011 года Freepik

Читать 360tv в

Япония объявила о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1», хотя делала это с момента аварии в 2011 году. Несмотря на то, что правительство получило разрешение Международного агентства по атомной энергии, это не безвредно. Геоэколог Сергей Якуцени рассказал «360» о последствиях.

Тайный сброс воды

«Не надо думать, что вот они сейчас начали сбрасывать воду. Они сбрасывали воду все время после аварии на „Фукусиме-1“. Просто не делали это с оркестром», — сказал он.

Реклама

Специалист заявил, что в Японии смывали загрязненные почвы и полевые осадки, насыщенные радиоактивными элементами, и сбрасывали воду в Тихий океан. Он подтвердил, что течение несло их в территориальные воды России и к участкам морского рыболовства.

«Это чрезвычайно опасно, поскольку морские организмы биофильны, то есть вторично накопленные концентрации токсичных, а в нашем случае радиоактивных веществ, это регулярная причина массового поражения нас с вами, то есть людей», — предупредил геоэколог.

При сбросе концентрация опасных веществ могла быть, по его словам, невысокой, но она накапливалась и могла увеличиться вплоть до токсических летальных доз. Сергей Якуцени заявил, что, несмотря на способность природы к поглощению и переводу в безопасное состояние, употребление такой рыбы опасно. Но это стоит жизни одного-двух поколений.

Невидимая катастрофа

МАГАТЭ согласовало сброс воды. Сергей Якуцени обратил внимание на то, что это международная корпорация. Ее комиссия закрывала глаза на обстрелы Запорожской АЭС, а позиция агентства по «Фукусиме-1» не противоречила официальной статистике японского правительства — после аварии и цунами погибли и числились пропавшими без вести порядка 2,5 тысячи человек, из них формально ни один не пострадал от радиоактивного облучения.

«Случилась крупнейшая ядерная авария, в которой, по официальной статистике, нет ни одного пострадавшего от радиоактивного излучения. Всех смыло. Позиция МАГАТЭ не противоречила этому заявлению», — сказал он.

Дискредитация отрасли

«С точки зрения восприятия атомной энергетики „Фукусима-1“ дискредитировала рынок. Абсолютно пренебрежительное отношение к безопасности и работа с дешевыми, которые не обеспечивают качество безопасности, компаниями», — сказал он.

Авария произошла в 2011 году. В тот момент, по словам Сергея Якуцени, примерно 30% всей энергетики Японии приходились на атомную энергию, работали 64 атомных реактора. «Фукусиму-1» разрабатывала General Electric, реакторы построили вместе с Toshiba и Hitachi.

Случившееся напугало японцев, сказал геоэколог, они сократили общий объем атомной энергии до не более 5,1%. Буквально летом 2023 года политику пересмотрели и объявили, что к 2030 году выйдут на уровень порядка 22%-25% атомной энергетики в энергетическом балансе и в ближайшее время расконсервируют порядка 17 атомных реакторов.