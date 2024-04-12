Эксклюзив 12 апреля 2024, 18:53 Золото обновило исторический рекорд. При чем тут деструктивная политика Запада? Экономист Чирков назвал причины стремительного роста золота с начала 2024 года Uli Deck / dpa / Global Look Press

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Впервые в истории цена на золото дошла до отметки в 2,4 тысячи долларов за унцию на нью-йоркской бирже Comex. Таким образом, драгоценный металл прибавил в стоимости более 14% с начала 2024 года. Финансовые аналитики советуют фиксировать доходы, а вот для покупки выждать время. Что будет с золотом в ближайшем будущем и как оно повлияет на экономику всего мира, «360» рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Далее — прямая речь.

Причины роста актива

Золото имеет все шансы для дальнейшего роста. Основная причина — растущая геополитическая нестабильность. Также инвесторы начали понимать всю деструктивность политики стран Запада. В этом смысле есть риск для западных валют из-за бесконтрольного введения незаконных санкций.

По этой причине альтернативные доллару и евро активы, в том числе золото, будут расти, а спрос на них только повысится.

Отразится ли подорожание золота на рынке США

В целом рост стоимости золота на состоянии внутрибиржевого рынка Соединенных Штатов Америки сильно не скажется, поскольку влияние это очень разноплановое. С одной стороны, золото становится более привлекательным активом, чем доллар и евро, следовательно, понижает их стоимость в восприятии инвесторов. И это может провоцировать американский рынок к росту.

Но, с другой стороны, инвесторы считают золото больше антирисковым инструментом. И уже это обстоятельство влияет на американский рынок в сторону понижения. Поэтому в целом, я думаю, влияние роста золота на биржевой рынок Соединенных Штатов и мира относительно нейтральное.

Повлияет ли рост золота на рынок России

Стоимость золота напрямую не сказывается на ценах российских активов на бирже. Однако ценные бумаги из России все же будут расти.

В принципе, рост стоимости драгоценного металла увеличивает ценность российских золотовалютных резервов: очень большая их часть хранится именно в золоте — соответственно, они дорожают в долларах. Это повышает надежность вложений в российские, в первую очередь государственные, ценные бумаги.

Очень важный момент: рост золота говорит о том, что мировая инфляция не стабилизирована. Соответственно, российские инвесторы вполне могут продолжить покупки на внутреннем рынке, чтобы застраховаться от возможной, по их мнению, высокой инфляции.

Влияние на мировую экономику

Подорожание золота на экономику всего мира влияет, но этот процесс достаточно сложный. Также нужно помнить, что этот драгоценный металл считается стабилизирующим активом. Его рост показывает, что на рынках стало много рисков. И вложения в золото помогают создавать инвесторам некую подушку безопасности.

IMAGO / Michael Piepgras / Global Look Press

Когда ждать снижения цен на золото

По моему мнению, золото начнет падать в цене по мере стабилизации геополитической напряженности. Например, намечаются договоренности по украинскому конфликту, ослабление в области введения санкций. Это может привести к снижению стоимости золота на мировых рынках. То есть востребованность таких активов начнет снижаться.