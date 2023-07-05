Деньги 05 июля 2023, 23:59 💸 Зона турбулентности в стоимости билета. Заставят ли россиян платить за банкротство авиакомпаний? Авиаэксперт Синицын: допсбор на авиабилеты не скажется на их стоимости критически Freepik

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В России снова заговорили об идее дополнительных сборов при покупке авиабилетов. Якобы Минтранс решил использовать полученные таким образом средства при транспортных форс-мажорах и неожиданном банкротстве перевозчиков. Деньги, заявили СМИ, будут перечислять в фонд поддержки пассажиров. Действительно ли стоит ждать нововведений и как они скажутся на отрасли, разбирался «360».

1 Каким может быть дополнительный сбор О планах Минтранса ввести дополнительный сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник. В публикации отметили, что министерство вернулось к идее, которую обсуждают с 2021 года. «Речь идет о создании „резервного фонда поддержки пассажиров“ на случай банкротства авиакомпаний», — отметили в материале. Ведомство якобы уже заявило авиакомпаниям о своих планах и занялось проработкой и организацией идеи. Собеседник издания отметил, что сумму сбора не определили. Компании-перевозчики предполагают, что она может достигнуть 300 рублей с человека. Создание подобного фонда, указали в статье, приведет к росту стоимости авиабилетов и сокращению пассажиропотока. В конечном итоге это скажется не только на работе авиакомпаний, но и на авиапромышленности в целом. По данным других источников «Коммерсанта», основная цель сбора — помочь пассажиру получить возмещение за счет средств резервного фонда в случае форс-мажора или банкротства авиакомпании. По их мнению, это также позволит снизить нагрузку на бюджет в ситуациях с массовыми отменами рейсов. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что цены на авиабилеты летом 2023 года вырастут в сравнении с предыдущим годом. А управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин заявил, что авиакомпании будут вынуждены увеличивать цены на перелеты из-за низкого спроса и роста стоимости топлива, писали «Известия». Далее — прямая речь собеседников «360». Freepik

2 Авиаэксперт Алексей Синицын: некритичная сумма сбора Тему дополнительного сбора обсуждают уже на протяжении 10 лет, если не больше. Но все равно есть большое количество вопросов, которые до сих пор без ответа. Подобная система предполагает, что добросовестные перевозчики будут расплачиваться далеко не добросовестно. Предположим, какая-то авиакомпания могла открыть продажи авиабилетов, собрать деньги, а потом просто исчезнуть. Такие ситуации сейчас — это редкость, но тем не менее нужно это иметь в виду. С технической точки зрения, до сих пор непонятно, кто и как будет администрировать этот фонд. После того, как к этой идее несколько лет назад подключился Ростех и начал немного прояснять работу механизма, организация работы была более или менее понятна. Но все равно остается много нерешенных вопросов. Freepik Подорожание товаров и услуг не новость Пока подорожание авиабилетов — наименее критичный вопрос. С одной стороны, мы понимаем, что к основному билету прибавляют 150-300 рублей. Но, с другой стороны, подорожание товаров и услуг — это совершенно не новость для нас. В этом плане трудно представить ситуацию, что разница в 300 рублей станет критичным моментом в принятии решения о покупке авиабилета. Если бы [речь шла о] 5-10 тысячах рублей, то это, безусловно, сильно ударило бы по авиабизнесу. РИА «Новости»

3 Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов: за чей счет поддержка? Вся эта идея похожа на чиновничьи игры, <…> на ситуацию с монетизацией льгот в 2005 году. Явно, что авиакомпании в случае банкротства нужно поддерживать, а пассажиров спасать, чтобы они не застряли в другой стране. Возникает вопрос: за чей счет? Естественно, ни авиакомпаниям, ни пассажирам эта идея не нравится. К заботе о пассажирах она имеет незначительное отношение. Если у авиакомпаний будет право голоса, вводить подобный сбор или нет, скорее всего, большинство перевозчиков откажутся. Но прислушаются ли к ним? Перекликается это и с ситуацией с курортным сбором. РИА «Новости» Взять пример с ЖКХ Есть вероятность, что из собранных средств что-то будут возмещать, но ведь в транспорте очень важна своевременность и объем. Условно, если случился какой-то транспортный коллапс, нужно всех вывезти и сделать это сразу. История с фондом и дополнительным сбором сама по себе не гуманная и не оптимальная. В сравнении: подобный фонд при ЖКХ при всех нареканиях можно обосновать — нельзя построить или отремонтировать дом за два дня даже при всем желании. Поэтому делают все равномерно и в спокойном режиме. В транспортной отрасли такой же темп невозможен, особенно если мы говорим про авиацию. Скорее всего, правительству нужно создавать специальный фонд для Минтранса по типу аварийного резервного фонда ЖКХ. В случае любых форс-мажоров оттуда выделяют деньги на решение проблемы. Психологически многим довольно сложно понять, зачем им платить деньги, если спасут кого-то другого. Люди по своей природе все-таки эгоистичны и плохо относятся к таким идеям. Тем более если подобная формулировка будет прописана при покупке билета отдельной строкой. РИА «Новости»

4 Позиция Минтранса и Ростеха В Ростехе, который изначально выступал с инициативой о допсборе еще в 2021 году, подтвердили РИА «Новости», что обсуждение идеи действительно возобновили. Однако окончательного решения пока нет. «До принятия конкретных решений комментарии преждевременны», — отметили в корпорации. Близкий к Ростеху источник еще раз обратил внимание, что целевое назначение сбора — возвращение средств в случае отмены рейса или банкротства перевозчика. Сейчас, отметил собеседник агентства, подобного механизма защиты прав пассажиров нет, а его необходимость давно назрела. Минтранс и вовсе опроверг информацию о создании резервного фонда помощи пассажирам. В пресс-службе министерства «360» заявили, что ведущие российские авиакомпании против подобного шага, поскольку это противоречит основным задачам деятельности отрасли. Это не соответствует основным задачам деятельности отрасли — а именно, повышению доступности услуг воздушного транспорта для населения. Пресс-служба Минтранса В ведомстве подчеркнули, что не ведут работу «ни с АО „Авиагарант“, ни с какой-либо другой компанией по созданию резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний». Опубликованные в СМИ данные Минтранс назвал несоответствующими действительности. Совместно с Росавиацией, заверили в пресс-службе, министерство внимательно следит за финансово-экономическим состоянием авиакомпаний. «В настоящее время условия, которые могли бы ухудшить экономическое положение перевозчиков, отсутствуют. В связи с этим поводов для создания такого фонда сейчас нет», — заключили в Минтрансе.