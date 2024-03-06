Эксклюзив 06 марта 2024, 00:26 «Заплати и спи спокойно». Налоговая амнистия не освободит от соблюдения закона Юрист Хаминский: необходимо обсудить механизмы и перспективы налоговой амнистии Freepik

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Предложенная президентом налоговая амнистия занимает умы многих экспертов, ее обсуждают в правительственных и деловых кругах. Какие у нее перспективы и по каким механизмам амнистия будет работать, «360» рассказал эксперт по вопросам налогообложения, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он отметил, что от принятого решения будет зависеть судьба малого и среднего бизнеса в России на ближайшие шесть лет. Предпринимателям предстоит сделать выбор — выйти из тени, либо продолжать надеяться, что налоговая проверка их не коснется.

Далее — прямая речь эксперта.

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Налоговая амнистия и ее базовые принципы

Прежде всего, давайте разберемся, что такое амнистия в классическом ее варианте. Это акт государства, которым привлеченное к ответственности лицо освобождается от исполнения оставшейся части наказания. При этом могут устанавливаться дополнительные требования, например, касающиеся признания вины или возмещения ущерба.

Конечно, налоговая амнистия принципиально отличается от той, которая принята в уголовном праве, но, тем не менее, базовые принципы государственного волеизъявления к ней применимы в полной мере.

«Это значит, что амнистия должна одинаково применяться к субъектам одной и той же категории, совершивших одни и те же правонарушения». Александр Хаминский Эксперт по вопросам налогообложения.

В связи с этим «нулевой» вариант, когда власти освобождают субъекты МСП от налоговых проверок за последние три года, попросту не применим. Во-первых, такой подход поощряет безнаказанность и наверняка станет стимулом для нарушения закона в будущем. Во-вторых, это грубо нарушит принцип справедливости.

Предположим, одну компанию только что проверили, начислили недоимку, пени и штрафы. А другую, с аналогичными показателями деятельности и нарушениями в «активе», взяли и простили. Это не только несправедливо, но и недопустимо.

Выход есть

Следующий вариант может предусматривать признание неуплаченных налогов, но освобождение от пени и штрафов. Здесь самая главная проблема — в правильности расчетов.

Дело в том, что в большинстве случаев потребуется провести так называемую налоговую реконструкцию в отношении нескольких миллионов субъектов предпринимательской деятельности, что физически и методологически невозможно ни предпринимателям, ни налоговым органам. А без реконструкции налогоплательщикам грозят неподъемные доначисления и, как следствие, привлечение к уголовной ответственности по статьям 198 и 199 УК РФ. Вряд ли при таких условиях предприниматели согласятся выйти из тени.

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Но выход есть, причем довольно простой. Нужно предложить бизнесу задекларировать выведенные на «технические» компании денежные средства или объединенные обороты «раздробленных» компаний. После этого для «обеления» предприниматели уплачивают разовый сбор в размере 2-3% от заявленных сумм в случае, если такие средства остались в распоряжении предприятий. Например, пошли на строительство основных средств или приобретение технологий.

Но если эти деньги были обращены в личную собственность, такому предпринимателю нужно предложить подать специальную декларацию и уплатить НДФЛ в обычном размере — 13% или 15%. Тогда и бюджет будет пополнен, и гражданин сможет подтвердить источник своих доходов, чтобы пройти любой комплаенс.

«Получается, что с какой стороны ни посмотри, а главный принцип налоговых правоотношений никто не отменял: уплати налоги и спи спокойно».