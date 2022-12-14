Деньги 14 декабря 2022, 17:13 «Замерли в ожидании». Четыре причины, по которым россияне перестали покупать жилье в новостройках 🌇 Эксперт по недвижимости Гордейко: госпрограммы льготной ипотеки могут частично сохранить РИА «Новости»

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Аналитики подсчитали, что площадь нераспроданных квартир в новостройках достигла рекордных показателей — 66 миллионов квадратных метров, то есть 66% от всего объема строящегося жилья. «360» узнал у экспертов по недвижимости, почему так происходит и чего ждать дальше.

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Мораторий для девелоперов

Специалисты «Дом.РФ» отметили активность застройщиков в 2022 году на фоне падения спроса: за 11 месяцев объемы выведенного на рынок жилья составили 37,3 миллиона квадратных метров. По мнению аналитиков, это привело к росту числа непроданных квартир.

РИА «Новости»

Риэлтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с «360» отметила, что падение спроса на квартиры в новостройках, на ее взгляд, напрямую связано с принятым весной постановлением. Оно установило до конца 2023 года мораторий для девелоперов на взыскание с них штрафов за срыв сроков строительства.

«После этого новостройки стали невыгодным и даже рискованным вложением средств», — сказала Перескокова.

Между тем на рынке «вторички» цены пусть и просели на 10-17%, но наблюдается оживление, добавила эксперт.

Инвестиции, психология и сокращение платежеспособности населения — такие основные причины увеличения объемов нераспроданного жилья перечислил руководитель аналитического центра ООО «Русипотека» Сергей Гордейко в разговоре с «360».

«Во-первых, многие покупали квартиру в новостройках не для себя, а чисто в инвестиционных целях. Если до этого таких игроков на рынке было 5-10%, то стало 30%. Как известно, многие строительные компании продают квартиры в три-четыре очереди. Так вот, сейчас на рынке появляются те самые люди, которые стараются продать квартиру по цене выше, чем купили в первую или вторую очередь», — рассказал он.

Этот сегмент — условно «почти новостройки» — создает ощутимую конкуренцию предложениям в третьей-четвертой очереди и серьезно давит на первичный рынок квартир в новостройках, подчеркнул аналитик.

Новостройки на правом берегу реки Обь в Новосибирске / РИА «Новости»

Рынок выбрал замереть

Другой фактор — психологический. На рынке жилья из трех известных реакций на опасность и кризис — бей, беги, замри — многие выбрали «замереть». Это необычная ситуация для конца года, отметил Гордейко. Обычно рынок наводняли желающие купить квартиры по истекающим льготным программам.

Сейчас мы видим неопределенность. Часть людей застыли в ожидании и не покупают. Падает спрос. Сергей Гордейко

Скорее всего, в 2023 году, чтобы избежать дальнейшего стресса для рынка жилья, льготной ипотеке в том или ином виде разрешат существовать. Другое дело, что возможно перераспределение объемов с одних программ на другие.

«Есть факты. А факты — вещь упрямая. Уже продлена „дальневосточная“ ипотека, расширена „семейная“. Хотя льготная ипотека по всем формальным признакам должна закончиться 31 декабря, опыт предыдущих периодов показал, что выйти из такого привычного режима работы строительной отрасли будет тяжело. Поэтому можно предположить, что выход будет мягким — например, могут закрыть программу „Льготная ипотека“, но не во всех регионах», — предположил Гордейко.

Что дальше?

Сейчас нет оснований делать вывод, что на рынке жилья «все очень плохо», уверен Гордейко. Есть, конечно, риск серьезного затоваривания, спрос падает, но не в тех масштабах, которые могли бы привести к катастрофе.

«Однако я бы поостерегся сейчас вводить людей в заблуждение, делая какие-либо прогнозы. Сегодня мы находимся в непонимании, какой тренд будет базовый. Кстати, и спрос именно поэтому падает. Все ждут стабилизации. Самое главное — строительная отрасль продолжает строить, а значит, у нас не будет дефицита и продажи восстановятся, когда кризис пройдет», — сказал эксперт, отвечая на вопрос о будущем рынка недвижимости.

Наталья Перескокова тоже отказалась давать определенные прогнозы, ведь все слишком зависит от политической ситуации.

«Но, конечно, мы надеемся, что спрос на новостройки сохранится или хотя бы не упадет. Есть предположение, что нас ожидает стагнация, а через год-два рост восстановится», — подытожила она.