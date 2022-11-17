Деньги 17 ноября 2022, 00:01 Закредитованные «до гробовой доски». ЦБ почистил рынок от кредитных мошенников, но ушли ли проблема? Экономист Зубец: Центробанк давно «почистил» рынок от кредитных мошенников РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с банками, которые выдают пенсионерам потребительские кредиты и потом «пьют кровь», выбивая долги. Центробанк уже почти урегулировал этот вопрос. А вдобавок еще и поработал над тем, чтобы поставить на место недобросовестных коллекторов. Но перегибы «на местах» все равно иногда случаются.

МФО пьют кровь из людей прямо до гробовой доски

В среду, 16 ноября, на совещании с членами правительства Владимир Путин поручил разобраться с МФО, которые выбивают долги «до гробовой доски». Во время обсуждения механизма внесудебного банкротства физических лиц российский лидер раскритиковал финансовые организации, которые «пьют кровь» у пенсионеров. Он пояснил, что некоторые банки «легко и с удовольствием» выдают населению кредиты на небольшие суммы, потому что люди имеют постоянный и стабильный доход. Однако при этом граждане превращаются в вечных должников. Путин поручил поработать над изменением положения дел, когда МФО начинают «пить кровь из людей прямо до гробовой доски». Он обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и потребовал уделить особое внимание пенсионерам. Также президент поддержал идею по увеличению размер долга, при котором можно будет задействовать процедуру банкротства и ограничить срок исполнительных производств.

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«Всю жизнь людей гоняют с этими небольшими суммами, все это приводит к негативным последствиям в экономике в целом, потому что создает дополнительный стимул для роста серого рынка труда», — подчеркнул Путин.

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Он выразил надежду на то, что банки будут более ответственно подходить вопросу о выдаче потребительских кредитов после внедрения механизма внесудебного банкротства граждан.

РИА «Новости»

Центробанк «чистит» рынок от незаконных организаций

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе «360» рассказал, как сейчас обстоят дела с микрофинансовыми организациями (МФО). Он отметил, что на самом деле серьезной проблемы с закредитованностью россиян сейчас нет. Он привел в пример исследование Росстата по количеству людей, которые испытывают проблемы с внесением платежей по кредита.

«У вас может быть сколько угодно кредитов, но если вы их оплачиваете, вы не являетесь пострадавшим. Так вот у нас по потребительским кредитам примерно 2% населения имеют проблемы с внесением платежей, а по ипотеке меньше процента — 0,7% - от общего населения испытывают с ней проблему, при том что у нас ипотеку имеют примерно 10%», — сказал экономист.

По его словам, в России действительно имеются некоторые неприятные истории с микрофинансовыми организациями. Однако, заверил Зубец, они единичные и не представляют какой-то серьезной проблемы. Он заявил, что перед заключением договоров люди должны понимать, что именно они подписывают. Кроме того, Центральный Банк России «чистит» рынок от незаконных организаций, сообщил эксперт.

«В последние годы Центробанк пытается навести порядок на рынке микрофинансовых организаций и ограничить проценты так, чтобы они не были кабальными „до гробовой доски“. Там идет фильтрация МФО, их выгоняют с рынка — идет серьезный процесс очистки довольно много лет. В общем, того беспредела, который у нас был на рынке микрофинаносовых организаций, сейчас уже нет. ЦБ там навел порядок, чтобы не было вот таких казусов», — заверил Зубец.

РИА «Новости»

Мошенники маскируются под микрофинансовые организации

Эксперт не стал отрицать проблемы с МФО, однако, по его словам, ситуации локальны, а случаи единичны и часто являются результатом прямого мошенничества. Экономист рассказал, что есть лицензированные организации, которые имеют относительно приемлемые условия кредитования. При этом на рынке существую мошенники, которые маскируются под МФО.

«Как раз эти могут быть кровопийцами. Но с этими борется еще одно подразделение Центробанка. Это чистый криминал. ЦБ их вылавливает и отдает властям. То есть если такое поручение (президента - прим. ред.) будет, надо понимать, что оно значительно опоздало. Уже много лет эта работа идет и достаточно успешно. Очистка рынка уже достаточно эффективна, продвигается вперед. Безусловно, какие-то отдельные случаи есть, на них надо обращать внимание, но это точно не общерыночная практика», — высказался эксперт.

На коллекторов накинули узду

Коллекторы никуда не делись, заверил Зубец, однако на них тоже накинули узду. По его словам, сейчас коллекторная деятельность проходит без эксцессов.

«На них подать в суд можно, если они используют какие-то незаконные и недобросовестные способы взимания просроченных платежей. Беспредел закончился, причем несколько лет назад, когда коллекторами перестали пугать», — добавил собеседник «360».

Человек с пальчиком и утюгом — это осталось в 90-х и начале 2000-х, заключил Зубец.