Эксклюзив 18 мая 2023, 14:26 «Заигрались». Указание данных паспорта и ИНН при банковских переводах посчитали нецелесообразным Экономист Дудчак выступил против указания данных паспорта и ИНН при банковских переводах

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Обязывать банки проводить переводы только с указанием паспортных данных или ИНН получателя нецелесообразно, поскольку существующих мер контроля вполне достаточно. Таким мнением поделился экономист и политолог Александр Дудчак в комментарии «360».

В распоряжении РБК оказался законопроект Росфинмониторинга, в котором ведомство предложило сделать обязательным при переводе ввод паспортных данных или ИНН получателя денег. Если требование утвердят, оно вступит в силу с 1 января 2026 года. Инициатива затронет как внутрироссийские, так и заграничные переводы.

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По мнению Дудчака, указание персональных данных получателя ничего не даст. У банков и сейчас достаточно методов для контроля переводов, указал экономист.

«Дополнительно в эфир выдавать еще ИНН и паспортные данные — мягко говоря, это неразумно. Потому что как не заявляют банки о безопасности этой всей хранимой информации, мы достаточно часто слышим о том, что опять слили личные данные огромного числа клиентов», — обратил внимание политолог.

Собеседник «360» признался, что не понимает людей, которые предоставляют банкам биометрические данные. Возможно, от этого повышается удобство обслуживания, но вместе с ним растет и угроза потери денег, отметил Дудчак.

«Те же биометрические данные могут вполне уплыть мошенникам. Я, честно говоря, не понимаю и смысл биометрии для клиентов, и того, чтобы сейчас еще больше информации передавать о себе или о чем-то, какие-то личные данные, для того, чтобы они расползались куда попало», — заявил экономист.

Политолог согласился с мнением, что указывать паспортные данные и ИНН при банковском переводе нецелесообразно. Он выступил против подобных правил.

«По-моему, заигрались они. Во что? Якобы в цифровизацию? Пора бы уже умерить немножко пыл тех, кто занимается подобными вещами. Есть достаточно средств для того, чтобы достичь тех целей, которые они перед собой ставят вот этими мерами. Существующих мер вполне достаточно. Зачем еще дополнительную информацию давать?» — подытожил Дудчак.