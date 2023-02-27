Деньги 27 февраля 2023, 20:27 Ежегодный обман на 100 миллиардов рублей. Зачем ресторанам теневой эквайринг Аналитик Адамидов: нет ничего удивительного в сокрытии общепитом части финансовых потоков Unsplash

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Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС вскрыли схему теневого эквайринга с оборотом в 100 миллиардов рублей в год. Рестораны использовали финансовые махинации, чтобы отчитываться перед покупателями как обычно, но скрывать часть доходов от регуляторов и обналичивать прибыль. О том, как им это удалось провернуть, — в материале «360».

Что такое «разлом эквайринга»

Схема работала по принципу «разлома эквайринга»: деньги через цепочку финансовых структур выводились из легального поля, сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом межведомственной проверки.

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Ключевым звеном выступала расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк» (РНКО «РИБ»), на базе которой создали целую инфраструктуру. Она включала собственный процессинг, центры обработки данных, а также сеть более чем из пяти тысяч терминалов и несколько банков, которые обслуживали платежи.

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РНКО «РИБ» не имела собственного эквайринга: структура была агентом одного из крупных банков по привлечению клиентов. Также РИБ брал на себя расчетную функцию, «смешивая» денежные потоки общепита с традиционно крупными поставщиками наличности — автосалонами, аптеками и туроператорами.

По информации РБК, в схеме участвовали три банка-эквайера, столько же расчетных банков и несколько промежуточных финансовых организаций.

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Согласно выводам расследования, схема действовала с 2018 по 2022 год. Пик оборота пришелся на 2021-й — он составил 100 миллиардов рублей. Регуляторы оценили размер дохода в 8–10% от этой суммы, или в 8–10 миллиардов.

Другие участники схемы

Для покупателя схема была почти незаметна: он получал чек, а в банковской выписке по операции указывался «ресторанный» MCC-код, объяснил источник РБК. Только в действительности платеж не имел никаких связей с юрлицом продавца.

Чтобы подключить теневой эквайринг, ресторатор обращался за помощью к анонимному оператору в Telegram, а затем посещал специальный шоурум в Москве. Там ему устанавливали приложение на смартфон для управления финансовыми потоками в онлайн-режиме.

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Спустя некоторое время непосредственно в ресторан приезжала техническая команда, чтобы установить терминалы и настроить оплату. Эти же люди «обслуживали» точки приема платежей, перенастраивая кассы раз в квартал.

Чтобы скрыть от налоговых органов факт мошенничества, рестораторы могли использовать и обычный «белый» эквайринг. В этом случае часть выручки попадала в поле зрения регулятора, отводя возможные подозрения.

В итоге через цепочку банков платеж зачислялся на счета юрлиц (чаще всего автосалонов, туроператоров и аптек), которые принимали оплату через терминал. Наличные, внесенные клиентами этих организаций без инкассации, изымали и распределяли среди кафе и ресторанов, участвовавших в схеме. Таким образом финансовые потоки замещали друг друга.

Махинаций с наличкой станет только больше

Как рассказал в беседе с «360» экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев, выявить точки, которые склоняют покупателя к наличной оплате, трудно.

«Они (рестораны — прим. ред.) делают это неявно. Формально говорят, что терминал не работает, связи нет. Если они не говорят, почему хотят получать не безналичные платежи, а наличные, то привлечь их достаточно сложно», — объяснил эксперт.

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По словам независимого аналитика по вопросам экономики и основателя Telegram-канала Angry Bonds Дмитрия Адамидова, чаще всего рестораторы скрывают доходы ближе к концу отчетного периода.

Нарисовав для налоговой нужную картину, [рестораны] «делают кассу», которая идет на серые зарплаты, платежи поставщикам и на прибыль, если она есть. Дмитрий Адамидов

Нет ничего необычного в том, что общепит пытается часть финансовых потоков оставить в тени, подчеркнул собеседник «360».

Дальнейший рост налоговой нагрузки на рестораны и кафе, а также снижение покупательского спроса могут вызвать еще больший всплеск таких махинаций, допустил аналитик. В тяжелых экономических условиях рестораторам все труднее извлекать прибыль, а перенасыщение рынка вынуждает их идти на риск, чтобы сохранить бизнес, подытожил он.