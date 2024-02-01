Эксклюзив 01 февраля 2024, 01:16 Вычеты и льготы. Как ИП сэкономить на налогах в 2024 году Экономист Паулаускас: ИП могут взять налоговые каникулы в 2024 году Freepik

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Сэкономить на налогах в 2024 году индивидуальным предпринимателям поможет выбор оптимальной системы налогообложения, использование налоговых вычетов и других льгот. Подробнее о подобных возможностях для бизнеса «360» рассказал член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку, экономист Станислав Паулаускас.

В первую очередь бизнесменам нужно подобрать наиболее выгодную и подходящую для них систему налогообложения. Индивидуальные предприниматели могут выбрать одну из шести: общая система налогообложения (ОСН), «упрощенка» (УСН), автоматическая «упрощенка» (АУСН, доступна только в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан), патентная система (ПСН), налог на профессиональный доход (НПД) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

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Кроме того, ИП имеют право на использование налоговых вычетов. При расчете вычета могут быть учтены расходы на аренду офиса, зарплаты сотрудников, профессиональное обучение. Сэкономить на налогах поможет оптимизация производства и внимательное управление расходами.

«Это может включать в себя поиск более выгодных поставщиков, уменьшение издержек производства или использование эффективных методов управления запасами», — пояснил Паулаускас.

Эксперт также напомнил, что в регионах России существуют дополнительные налоговые стимулы.

«Снижение стандартной ставки по налогу на УСН может быть решением региональных властей. В таком случае, ставка может составлять 1% для объекта „доходы“ и 5% для объекта „доходы-расходы“. Чтобы узнать, какая ставка действует в конкретном регионе, необходимо посетить сайт ФНС и выбрать соответствующий регион», — посоветовал экономист.

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При выборе упрощенной (УСН) или патентной системы налогообложения (ПСН) индивидуальные предприниматели могут использовать налоговые каникулы в течение двух налоговых периодов. Правда, действует это только для ИП, зарегистрированных более двух лет назад.

«Важно, чтобы доход от видов деятельности, на которые эти каникулы предоставляются, составлял не менее 70% от общего объема доходов от реализации товаров, работ или услуг», — добавил Паулаускас.

Также индивидуальные предприниматели могут уменьшить сумму налога на страховые взносы.

«При отсутствии работников, индивидуальные предприниматели имеют возможность снизить налоговую ставку по УСН или патенту до нулевой стоимости. В то же время, для ИП, имеющих работников, доля налоговой оплаты не может превышать 50% от общей суммы налога», — объяснил эксперт.

Ранее Министерство жилищной политики Московской области напомнило жителям региона о возможности получить налоговый вычет за покупку жилья.