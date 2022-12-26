Деньги 26 декабря 2022, 23:45 «Понауехавшие»: налоговый вопрос для бросивших страну стал проблемным Депутат Хамзаев: не ясны мотивы повышения налога для уехавших за границу россиян Pixabay

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Госдума 25 декабря обсуждала законопроект о повышении налоговой ставки для уехавших за границу россиян — самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые сейчас платят пониженный налог 4-6% и 7%. «360» пообщался с экспертами и выяснил, как они относятся к инициативе спикера Госдумы Вячеслава Волошина. Мнения разделились, однозначного ответа специалисты дать не смогли. По словам собеседников «360», остается открытым вопрос о целях и мотивах данной меры, о правовом статусе «уехавших» и в целом, вопросов больше чем ответов.

Налог для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, уехавших из России, должен быть не ниже, чем подоходный налог, который платят работающие по трудовому договору, то есть 30% для нерезидентов, заявил замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

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Далее — прямая речь.

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Султан Хамзаев — депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия», член комитета по безопасности и противодействию коррупции

Вы же понимаете, что в любой инициативе, кто бы ее ни предлагал, должны быть какие-то ясные мотивы. Я бы хотел, чтобы авторы нам пояснили, что мы хотим добиться этим, какая наша цель? <…> Это первое.

Второе, должны ли мы как-то, с точки зрения порицания, обратить внимание тех, кто повел себя, мягко говоря, нетактично в сложные времена для государства <…>. Основная часть граждан России поддерживают позицию, что нельзя было так некоторым убегать, бежать.

Это определение — «уехавшие» — оно разноуровневое. Есть люди, которые уехав, сидя за границей, ведут психологическую диверсионную деятельность в угоду западному заказу. Я бы сказал, больше западный идеологический заказ на то, чтобы отдельные граждане России, которые бежали из страны, «кусали» все, что здесь происходит. Причем уже отвратительно смотреть на личности типа Невзоров и прочих. Их уже жалко на самом деле, они заложники своей ситуации. И реально, если еще когда-то был азарт следить за ними и их какими-то «выпендрежами» словесными, сейчас это вызывает элемент убожества, чисто жалость вызывает. Но они при этом понимают, чьи интересы они обслуживают. Вот категории этих людей нужно четко определить, как предатели страны. По ним, конечно, нужно действовать жестко и конкретно, что называется, принципиально. Это одна категория.

Есть категория уехавших граждан, которые в силу ряда разных причин находятся не на территории России. Кто-то испугался, кто-то не захотел, кто-то имеет пацифистские взгляды, таких людей немало. <…> Являются ли они при этом предателями страны? Конечно, нет. Являются ли они при этом людьми, которые сделали неправильные действия? Да. Но что мы должны делать и чего мы добьемся этими действиями? Я думаю, на это надо акцентировать внимание.

Теперь что касается увеличения налогообложения для тех, кого мы систематизируем как самозанятые. Здесь не совсем до конца очевидна цель, что мы хотим добиться. Если мы хотим их проучить, ну вопрос остается. Мы их не проучим, а еще больше оттолкнем от страны.

Должны ли мы за них хвататься? Ну понятно, что нет. Важнее те люди, которые видят себя со страной и развиваться здесь хотят. Это все дважды два равно четыре. Но одно другое не отменяет. Я бы не хотел, чтобы все сейчас превратилось в оголтелость какую-то определенную, но то, что нужна какая-то реакция — это факт. Вот какая — здесь вопрос большой дискуссии.

<…> Сейчас отдельные авторы, которые предложили такой формат, хотят провести что называется, срез — что максимум, что минимум. Поэтому важно, чтобы любой наш шаг нес в первую очередь продуктивный характер, потому что деструктива, к сожалению, достаточно.

Жесткая модель для играющих в политику

Я за то, чтобы 40%-ный налог сделать для крупных транснациональных корпораций, которые на территории России находятся. У нас корпорации западные повели себя как моральные свиньи. Они долгое время очковтирательством занимались и говорили, что бизнес — это не политика, и они вне политики, поэтому дайте возможность влазить во все социальные щели вашего государства. Мы их впустили<…>, а потом они решили с нами в политику играть. Я здесь сторонник жесткой модели действий, в том числе и фактор национализации, которую мы, к сожалению, не увидели.

Хотя мы видим сейчас американский конгресс, вчера он арестовал деньги российских олигархов и передает их на закупку вооружений Украине. А мы такие белые и пушистые, мы не знаем, чего мы хотим. Много вопросов, мало ответов.

Pixabay

Александр Ионов — правозащитник

У нас в принципе трудовая миграция является абсолютно нормальной, и даже не трудовая, а просто миграция, не обязательно в страны, которые являются нам недружественными. Например, в Индии, Китае, на Гоа люди по полгода живут, потому что им там нравится. Кто-то из медицинских показаний, кому-то просто это комфортно. И получится так, что человек уехал на полгода из страны и у него сразу ставка по работе выросла.

Если у нас уехал, например, айтишник, а айтишники сегодня стране нужны, это во первых. А во вторых, они в принципе являются той мигрирующей массой, которая работает не только внутри страны, но и достаточно часто выезжает за рубеж. Особенно если это люди, которые на аутсорсинге, вендоры и прочее, то что касается программного обеспечения.

Поэтому вопрос введения таких ограничений может сулить больше потери для России, нежели применение воспитательных действия к тем, кто сегодня нашу страну покинул. Я таких практик мировых не знаю. Может они есть, но я их не знаю, не слышал. Я считаю, что если люди уехали, то вопросов почему они уехали, как они уехали, при каких обстоятельствах, выяснять у каждого в отдельности — это нарушение конституционных прав и свобод.

Отобрать бизнес-преференции у иноагентов

Поэтому вот эта мера должна все-таки касаться только единственных направлений — людей, которые признаны иностранными агентами, членами экстремистских и террористических организаций.

Возьмите того же [журналиста Александра] Невзорова* — он до сих пор ведет бизнес в России, поливает грязью из-за рубежа и нас, и президента, и всю российскую армию. На него заведено уголовное дело, что не мешает его жене здесь стабильно получать профиты от ведения хозяйственной деятельности. Явно здесь нужно ставить вопрос о целесообразности нахождения этих активов внутри России, тем более — получения каких-то бизнес-преференций.

У нас Запад отжал деньги, значит, мы должны сделать то же самое в отношении людей, которые туда убежали и открыто заявили о своих политических намерениях. Невзорова назначили иноагентом, все его активы должны быть подконтрольны сегодня России и арестованы. Над такой законодательной базой стоит подумать и изымать у иноагентов возможность управлять их бизнесом, повышать тарифы, тарифные ставки и прочее.

* Признан в России иностранным агентом.