Эксклюзив 02 марта 2023, 17:55 Внешнему госдолгу России предрекли дальнейшее сокращение Экономист Разуваев: внешний долг России еще сократится из-за санкций РИА «Новости»

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Счетная палата сообщила о первом за три года сокращении объема внешнего долга России с 435 триллионов рублей в 2021 году до 4,039 триллиона рублей по итогам 2022 года. Экономист, финансовый аналитик и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что сокращение госдолга продолжится и дальше, а Россия перейдет на займы в рублях или валюте дружественных стран.

Экономист отметил, что Россия сейчас отрезана от внешних рынков стран Запада, где можно занять деньги. Особой надобности в этом нет. Страна продолжает платить по своим долгам, которые очень маленькие по отношению к размеру валового внутреннего продукта.

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«Если говорить о новых займах, то сейчас лучше занимать в рублях, что мы и делаем через облигации федерального займа (ОФЗ), но на Западе ввели запрет на покупку наших бумаг», — добавил Разуваев.

Влияния на экономику не будет

По его оценке, сложившаяся ситуация на экономику России не повлияет никак. Образовавшийся в бюджете дефицит покрывается за счет средств Фонда национального благосостояния и более слабого рубля. После казну пополнят за счет займов рублевых ОФЗ,

«Я вполне допускаю, что наш Минфин на Московской бирже начнет выпускать облигации в юанях, азербайджанских манатах, турецкой лире, бразильском реале — то есть в валюте дружественных стран, чтобы инвесторы из этих государств могли их купить», — отметил Разуваев.

Даже если западные рынки снова откроются, то российские власти вряд ли станут брать новые займы в долларах и евро.

«Если бы не было всей этой политики, у России был бы высокий суверенный рейтинг, тогда бы и наши компании могли дешево занимать, акции бы дорого стоили. Но сейчас его нет, а когда был, его все равно занижали», — отметил эксперт.

Почему занижали рейтинги

Он пояснил, что аналитики международных рейтинговых агентств вводили абсолютно любые условия, к примеру, резкого падения цен на нефть, что скажется на позициях России.

«При желании, если надо из пальца что-то высосать, то этим всегда пользовались. Поэтому нам всегда давали рейтинг хуже, чем мы заслуживали, — добавил экономист.

Разуваев напомнил, что в скором времени должен заработать проект исламского банкинга в республиках Северного Кавказа, Татарстане и Башкирии.

«Под это дело Минфин может выпустить какие-то бонды и таким образом привлечь деньги. [Агентство] Bloomberg писало, что через механизмы исламских финансов Россия может привлечь 11 миллиардов долларов. Не так много, но и не так мало», — резюмировал Разуваев.