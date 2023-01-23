Деньги 23 января 2023, 23:47 Виноваты «белые воротнички». Женская зарплата в России оказалась сильно ниже мужской HR-эксперт Мурадян: отток «белых воротничков» из России повлиял на женскую занятость Unsplash

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В России заработная плата у женщин на 28% ниже, чем у мужчин, заявила в ходе круглого стола в Госдуме первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Разрыв между зарплатами сокращается очень медленно. Женщинам сложнее продвигаться по карьерной лестнице, несмотря на владение профессиональными навыками наравне с мужчинами, подчеркнула она. «360» разбирался, почему так происходит.

Равные условия для мужчин и женщин

«И мы видим, как за пять лет расширена практика обеспечения компаниями равенства на корпоративном уровне. Сегодня в ведущих компаниях проводится внутренний аудит распределения заработной платы и премий с целью соблюдения принципа „равная плата за труд, равные сложности и интенсивности“», — привело РИА «Новости» слова Баталиной.

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Женщины с детьми в возрасте до шести лет активно включаются в работу. Уровень занятости сотрудниц в возрасте от 20 до 49 лет составил 67,8%. Кроме того, в стране растет число предпринимательниц, оно достигло 40%. По данным Минтруда, количество женщин-руководителей увеличилось до 20%.

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При этом вопрос женской безработицы стоит по-прежнему остро. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам семьи и детей Нины Останиной, женщины составляют около 50% безработных.

«Если взять нашу экономику, 49,4%, во всяком случае такая цифра зафиксирована в национальной стратегии, составляет сегодня женская безработица», — отметила депутат.

По ее словам, женщины дольше мужчин ищут работу — порядка семи месяцев. Всего в России проживают почти 78 миллионов женщин — это больше половины населения.

Последние пять лет правительство реализовало ряд программ по поддержке трудоустройства среди женщин. Для них организовывают профессиональное обучение, предоставляют бесплатные программы дополнительного образования. В России также сократили список профессий, которые ранее были запрещены для женщин. С 456 позиций их число сократилось до 100.

Многие россиянки выбирают семью, а не карьеру

Заработная плата, а также карьерные возможности у мужчин в России лучшем, чем у женщин. Основной причиной этому являются приоритеты женщин, заявил директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

«Многие женщины выбирают семью, а не карьеру, они уходят в декретный отпуск на несколько лет. Это сказывается на квалификации, на опыте работы, а заработная плата у нас зависит от этих двух факторов. Более квалифицированные специалисты востребованы на рынке труда, тем выше у них должна быть заработная плата. Но если женщина отдает предпочтение карьере, то разница в заработной плате с мужчинами не столь существенна», — поделился он.

С Южалиным согласен HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян. Собеседник подчеркнул, что для российского рынка труда характерна гендерная сегрегация.

«Белых воротничков» среди россиян стало меньше

«Считается, что женщины выбывают из карьерной гонки из-за гормональных всплесков или уходят в декрет. При этом надо отметить, что женщины более усидчивые и трудолюбивые нежели мужчины. Есть исконно мужские, а есть женские профессии. К примеру, горнорудный инженер — это типичная мужская профессия, а HR и бухгалтер — женские. Или менеджер по продажам — тоже больше мужская, а хостес — женская», — отметил Мурадян.

Согласно его наблюдениям, разница в зарплатах между мужчинами и женщинами в России стала сокращаться после начала частичной мобилизации.

«Мужчин стало меньше, мы сейчас говорим про „белых воротничков“, которых, по официальным данным, уехали заграницу 700 тысяч человек. Ввиду отсутствия релевантных кандидатов начали брать еще и женщин на эти позиции. Сейчас все больше компаний стали нанимать женщин на исконно мужские позиции. Это и продажи, и IT, и водители», — подытожил он.