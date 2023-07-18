Деньги 18 июля 2023, 19:20 💸 Упал, очнулся — инфляция. Создатель «байденомики» обманул сам себя Президент США Байден опубликовал пост в Twitter, в котором соврал об успехе «байденомики» Соцсети

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Американский лидер продолжает играть на публику и приковывать внимание миллионов. Скорее всего, Джо Байден ожидал иного эффекта от своей недавней публикации в Twitter, посвященной состоянию экономики. Президент гордо заявил, что «байденомика» делает США с каждым днем лучше и лучше. Все бы ничего, если бы это утверждение не проверили на достоверность.

«Содержит фактическую ошибку»: пост Байдена в Twitter

Президент США Джо Байден в своем официальном аккаунте в Twitter оповестил американцев и весь мир о замечательно проделанной работе в сфере экономики. Он заявил, что инфляция в Штатах за год упала до 3% и все это — заслуга «байденомики».

«Рабочие места с высокой зарплатой и низкие цены на продукты и услуги — это и есть „байденомика“ в действии», — написал Байден.

Фото: официальный аккаунт президента США Джо Байдена в Twitter / Соцсети

По словам лидера США, теперь средняя реальная заработная плата американского работника выше, чем до пандемии. Причем наибольший прирост, по его словам, наблюдается у низкооплачиваемых сотрудников.

Однако самовосхваление президента было недолгим. Проверка показала, что пост Байдена может «содержать фактическую ошибку».

Скриншот из социальной сети Twitter / Соцсети

В примечании для читателей уточнили, что в период пандемии, на 15 марта 2020 года, реальная зарплата с учетом инфляции составляла 11 долларов и 15 центов в день. По состоянию на 16 июля 2023 года — 11 долларов и пять центов. Служба проверки фактов Twitter отметила, что уровень заработка сегодня остается ниже, чем до COVID-19.

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Десмонд Лахман в беседе с Fox News объяснил: причина всех экономических проблем в США — в том, что «администрация Байдена тратит деньги как пьяные матросы».

РИА «Новости»

«Легко снизить уровень безработицы на короткий период времени, а на длительный — сложнее. Сократить уровень безработицы удалось за счет чрезмерного стимулирования экономики, но теперь у них появилась инфляция», — рассказал эксперт.

«Байден, ты серьезно?»: реакция американцев на твит

Под постом Байдена пользователи начали возмущаться, почему их президент распространяет и, главное, восхваляет заведомо ложные данные.

«Как это цены снизились? Мой чек за продукты по-прежнему на 200 долларов больше, чем до того, как ты вступил на должность. Про стоимость жилья, процентные ставки и цены на бензин я вообще молчу», — поделился один из комментаторов.

По словам других читателей, в 2022-м президент настолько высоко поднял планку инфляции, что в этом году любая критическая ситуация в стране будет казаться «хорошей экономикой».

«„Байденомика“ — это не хорошая зарплата и низкие цены. „Байденомика“ — инфляция в чистом виде», — констатировали пользователи.

Ответ пользователя Twitter на пост президента США. / Соцсети

Когда Байден занял кресло в Белом доме в январе 2021 года, инфляция в США составляла примерно 1,23% и вскоре стремительно начала подниматься вверх — к июню 2022-го показатели выросли до 9%. Цены на товары, по словам местных жителей, с того времени поднялись на 16,6%. Спустя всего год президентского срока Байдена инфляция подскочила почти до 5%.

Экономисты, беседовавшие с Fox News, приравняли экономическую политику президента к чрезмерным расходам и инфляции.

«„Байденомику“ определяют 40-летней инфляцией, рекордным падением производительности труда, <…>, повышением процентных ставок, вялым участием в рабочей силе, падением реальных доходов, безудержными государственными расходами, займами и печатанием денег», — отметил в разговоре с телеканалом экономист Эй-Джей Энтони.

Если «байденомику» нужно описать одним словом, то лучше всего подойдет «провал», добавил он.

Ответ пользователя Twitter на пост президента США. / Соцсети

Многие пользователи выразили мнение, что Байден своими постоянными падениями на публике олицетворяет нынешнюю ситуацию в США. Американцы подчеркнули, что все взаимосвязано и «какой президент, такая и экономическая ситуация в стране».

Попытки быть лучшим для галочки в бюллетене

В июне Байден сообщил, что сократил дефицит бюджета на 1,7 триллиона долларов. Газета The Washington Post оценила заявление президента как «крайне недостоверное». Это утверждение отправили на аналогичную проверку специалистам по проверке фактов.

Американский лидер расхваливает собственную экономическую политику, поскольку стремится переизбраться в 2024 году, констатировал Fox News. В последние недели Байден разъезжал по разным штатам, где выступал с речами и устраивал предвыборные приемы, рассказывая о замечательной «байденомике» и ее предполагаемом эффекте.

Тем временем рейтинг одобрения деятельности президента США в области экономики составил всего 32%, показал опрос Fox News среди читателей.