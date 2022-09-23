Универсальное пособие для малообеспеченных семей в России | 360°

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Viber В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать В России будет действовать универсальное пособие для малообеспеченных семей РИА «Новости»

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Правительство введет с 1 января 2023 года универсальное пособие для семей с низким доходом. Родители, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, смогут получать ежемесячную денежную помощь от государства. Она будет зависеть от материального положения граждан и возраста ребенка. Нововведение охватит малообеспеченные семьи вне зависимости от региона проживания и очередности рождения.

Размер помощи

Универсальное пособие будет включать в себя выплату беременным, денежную помощь для ухода за ребенком до полутора лет, материальную поддержку на первенца до трех лет и для третьего ребенка до трех лет. Оно также объединит пособия на детей от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет.

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«[Пособие] объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет и от восьми до 17. Будет оно назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности», — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Размер выплаты составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума. Это равно семи тысячам, 10,5 тысячи и 14 тысячам рублей. В результате увеличатся выплаты беременным женщинам — в среднем до 15,7 тысячи.

РИА «Новости» / Александр Кряжев

Для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрели сохранение прежних норм. Родители могут либо получать поддержку по старым правилам, либо перейти на универсальное пособие.

Новые выплаты затронут порядка 10 миллионов детей. На них направят 1,7 триллиона рублей из федерального и региональных бюджетов.

Кому положено пособие

Универсальное пособие предоставят семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека. А семьи с доходом ниже двух минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере одного минимального уровня дохода на ребенка. При этом очередность рождения не играет роли. Помощь получат также беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки.

Источник фото: freepik

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, семьи смогут получать одновременно две выплаты — из бюджета и средств материнского капитала. В таком случае размер государственной помощи составит 28 тысяч рублей.

Как оформить пособие

Оформить пособие можно через портал госуслуг с января 2023 года. Родители могут подать заявление лично через МФЦ или в Фонде пенсионного и социального страхования. В одном заявлении придется указать всех детей в семье младше 17 лет.

После семью ждет комплексная оценка нуждаемости. Если родители пройдут его, денежная помощь станет доступна для каждого их ребенка.

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