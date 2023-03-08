Эксклюзив 08 марта 2023, 01:13 Украину будут и дальше накачивать деньгами. Ушлый народ уже наладил систему «отмыва» и взял иностранцев в долю Политик Клинцевич заявил, что спецоперация не мешает украинской верхушке «отмывать» деньги Pxhere

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Выстроенная при помощи западных элит система борьбы с коррупцией на Украине в последнее время подвергается серьезной критике. Даже Соединенные Штаты уже признали эту проблему. Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил в беседе с «360», что схема «отмыва» денег на Украине налажена. Иностранные специалисты стабильно получают свою долю, а публичное обсуждение коррупционного вопроса — это всего лишь разговоры.

Далее — его прямая речь.

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Ушлому народу конфликт не помеха

Запад уже привык, начиная еще с [президента США Джо] Байдена, когда он был вице-президентом Соединенных Штатов, что достаточно серьезно украинские элиты разводят на деньги. При этом, не стесняясь, получают дивиденды, формируя схемы, при которых якобы законно американские чиновники в другой стране получают денежное вознаграждение. Для нынешней администрации, управляемой Байденом, это не в диковинку. Что касается последних событий, с учетом выделения средств и их контроля, то там ведется большая серьезная работа — они все инструктируются.

При этом, чтобы вы понимали, контроль осуществляют офицеры, как правило, в погонах, находящиеся на территории Украины. Но украинцы — народ ушлый.

РИА «Новости»

В свое время, еще в моей молодости, я до конца даже не понимал эту поговорку, но слышал в белорусской деревне, когда давалась какая-то оценка, все говорили: «Ну, когда мы говорим про украинца, то поговорка веками звучала так: когда хохол родился, еврей перекрестился». Вот это было. Я тогда не очень понимал этих всех вещей в молодости. А сейчас уже в солидном возрасте я начинаю осознавать осознавать, глядя, как ребята формируют свой «семейный» бюджет, как используют в данном случае ситуацию. Спецоперация здесь не помеха. Но мы не раз уже говорили, что даже высоко авторитетный, заслуженный человек как главнокомандующий [украинской армией Валерий] Залужный и то имеет серьезную систему «отмыва».

Все иностранцы в доле

Я думаю, что все иностранные специалисты, которые приходят, в доле, иначе бы они давно уже это прекратили. Поэтому это разговоры. Все участвуют в этом процессе. Спецоперация будет продолжаться, ее (Украину — прим. ред.) будут накачивать [оружием].

А что касается денег, то с учетом того, как выстроена финансовая система Соединенных Штатов, не обращая внимания на те задолженности, американцы напечатают столько, сколько нужно. Мощь силовых ведомств и экономики Соединенных Штатов пока что позволяет проводить такие провокации, организовывать военные действия. Они еще намерены как минимум два вооруженных конфликта организовать. Ну и так, слегка журя, не обращать внимания на тотальную коррупцию, которая сегодня есть на Украине, в это сложное для их страны время.

Поэтому не беспокойтесь за них, у них там все хорошо. Они все в деле, они знают, что делают. Ну, а слегка пожурить, вывести в какую-то публичную плоскость — это как, как говорят у нас «разговор для прокурора». Дальше так и будет продолжаться. Жаль их.