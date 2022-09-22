Отказ от системы «Мир» накануне новогодних каникул поставит под удар турецкий бюджет | 360°

Эксклюзив 22 сентября 2022, 21:38 Поделиться Telegram

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Viber Отказ от «Мира» может похоронить турецкий туристический бизнес Политолог Сатановский заявил, что отказ от системы «Мир» поставит под удар турецкий бюджет Фото РИА «Новсоти»

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СМИ сообщили, что в пятницу, 23 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить со своими чиновниками перспективы сотрудничества с российской платежной системой «Мир». Ранее, несмотря на предварительные договоренности, с ней отказались работать уже два турецких банка. Политолог, кандидат экономических наук, профессор, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский отметил, что Турции явно не выгодно терять туристов из России.

Далее — прямая речь профессора.

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Без «Мира» россияне в Турцию не поедут

Нельзя дать точный прогноз, рискнет ли Турция остаться с «Миром» или же все-таки откажется от сотрудничества с Россией. Однако Турция в свое время уже рискнула стать жертвой санкций со стороны западных стран по зенитным ракетным системам большой и средней дальности С-400. Их турецкая сторона, будучи членом НАТО приобрела, несмотря на резко негативную реакцию США и всего альянса.

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Сейчас на носу Новый год. Новогодний туризм для турок серьезный источник пополнения бюджета, который, надо сказать, и места вот достаточно в плохом состоянии. Без банковских карт системы «Мир» никто из россиян в Турцию не поедет — расплачиваться же чем-то надо. Так что решение этого вопроса необходимо не столько российской стороне, сколько турецкой. Если жители России останутся дома, это пойдет на пользу бюджету их страны.

Из всех тех людей, которые приезжают в Турцию, порядка пяти-семи миллионов — российские туристы. На новогодних праздниках это может быть вполне весомой поддержкой для турецкого туристического бизнеса. Похоронит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган свою туристическую отрасль или нет? Не знаю. Однако перед президентскими выборами, которые будут уже в следующем году, это делать точно не стоит.

Однако, помимо Турции, у российских банковских карт платежной системы «Мир» возникли проблемы во Вьетнаме, Казахстане, Армении. Это результат происков американцев, которые стремятся строить козни России. Однако в данном случае существует миллион различных вариантов, как это все обойти.

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