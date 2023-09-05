Эксклюзив 05 сентября 2023, 16:22 «Цены убегают вперед». Россиян предупредили о подорожании автомобилей Автоэксперт Попов: машину надо покупать сейчас в случае крайней необходимости

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Автомобили в России, по некоторым данным, могут подорожать на 20% до конца 2023 года. Это связано с волатильностью рынка и курсами валют. Сейчас машины лучше приобретать тем, кому это действительно необходимо, рассказал «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Причины подорожания

По его словам, подорожание личного транспорта в России обычно происходит ближе к весне или лету. Считается, что в эти сезоны люди начинают активнее покупать машины. Однако текущая история связана с другими факторами.

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«Эта история связана с волатильностью рынка, с курсами валют, с долларом. Все подумали, что будет разовый бросок, а это не разовый бросок. Мы зависли на 100 рублях. Это значит, что сейчас произойдет перенастройка всего — запчастей, комплектующих. Соответственно спрос и предложение начнут раскручиваться. Естественно, что поставщики не могут не сыграть на этом в угодную себе сторону», — сказал эксперт.

Когда покупать авто

Когда все дорожает, нужно поднимать работникам заработную плату. Поэтому возможное повышение цены на машины вполне ожидаемо.

«Странно, что на 20%, валюты подпрыгнули в полтора раза. Наверно, потом еще будет подорожание», — предположил Попов.

Если человек часто ездит на машине по работе, забирает или отвозит куда-то детей, помогает пожилым родственникам, а его автомобиль сейчас хуже новых моделей, то можно купить авто, дал совет собеседник «360».

«Если это просто прихоть с обновлением парка, то в нынешнем периоде это не очень разумно. Проблема состоит не в росте цены на автомобиль, а в разрыве между ростом цены и покупательской способностью. Цены убегают вперед, а зарплаты еще не стартовали в этом забеге. Нужно идти от целесообразности этого приобретения в текущем периоде», — заключил он.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что до конца 2023-го цены на машины могут подскочить на 20%. Также газета «Ведомости» со ссылкой на информацию от отраслевого портала «Дром» написала, что стоимость запчастей для автомобилей выросла с начала года на 7-20%.