Деньги 15 сентября 2023, 22:27 ЦБ повысил ключевую ставку до 13%. Как это скажется на кошельках россиян? Экономист Голубовский: ключевую ставку повысили для защиты курса рубля РИА «Новости»

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Центробанк России резко повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13%. При этом регулятор не исключил, что в случае усиления рисков дальнейшей инфляции этот шаг в изменении показателя в сторону увеличения не станет последним.

Попытки сбить инфляцию

Центробанк РФ объявил о повышении ключевой ставки до 13% годовых. Свое решение регулятор объяснил тем, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким.

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Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро летом, а внутренний спрос опережает возможности расширения выпуск продукции. Все это входит в число проинфляционных рисков.

Для ограничения роста цен нужно вернуться к целевому уровню в 4%, что можно сделать только ужесточением денежно-кредитной политики.

Другими причинами нестабильной ситуации в российской экономике Центробанк назвал геополитическую напряженность и ожидание роста цен на топливо россиянами и бизнесом

Регулятор намерен принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели

Согласно прогнозам Центробанка, по итогам 2023 года уровень годовой инфляции в России может составить 6—7%. А в 2024 году он должен вернуться к целевой отметке 4% и в дальнейшем оставаться вблизи этого значения.

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Что будет со вкладами

Кандидат экономических наук Юлия Коваленко в интервью «Газета.ru» заявила, что после повышения ключевой ставки существенно вырастет доходность по банковским вкладам. Ключевая ставка — это главный показатель для финансовых учреждений.

Специалист отметила, что по краткосрочным депозитам появятся более выгодные предложения, а по долгосрочным доходность составит 11%-12%. По словам Коваленко, это довольно высокий процент по вкладам с учетом того, что инфляция в стране достигла 5,5%.

Поэтому если россияне имеют свободные денежные средства, то их лучше положить на депозит в надежном банке под выгодный процент. Это нужно для того, что обезопасить деньги инфляции и получить доходность.

РИА «Новости»

Перегрев экономики

Ключевую ставку повысили из-за того, что в России наблюдается явный перегрев экономики, заявил «360» аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

«Сейчас безработица на историческом минимуме и продолжается кредитный бум. Население продолжает наращивать долги. А так как ее надо остудить, поэтому и подняли ставку», — пояснил он.

Возвращение к цели инфляции в 4% аналитик в долгосрочной перспективе не увидел.

«У нас ускоряется инфляция и сейчас все разговоры о том, что она может быстро вернуться к цели Центрального банка. Думаю, что 4% уже останутся в прошлом», — пояснил он.

Голубовский также отметил, что сейчас в отечественной экономике из-за специфической ситуации в которой находится страна, задействовали уже весь трудовой ресурс.

«Нужно решать много задач по импортозамещению, промышленному комплексу. Они-то и предъявляют большой спрос на рабочую силу. Это приводит к тому, что зарплаты растут и будут расти, и это проинфляционный фактор. Поэтому, чтобы сбить ценовое давление надо поднимать ставку. Центробанк действует исключительно исходя из этих соображений и плюс суда же входит защита курса рубля», — сказал собеседник издания.

РИА «Новости»

Влияние на курс рубля

Аналитик напомнил, что при курсе 100 рублей за доллар начинает проявляться негативный проинфляционный эффект. Поэтому решение Центробанка о 13% годовых является взвешенным.

На фоне повышения ключевой ставки Банка России курс рубля в ближайшие месяцы может достигнуть 92-100 рублей за доллар. И будет оставаться в этом диапазоне, пока нефть будет ниже 100 долларов за баррель, добавил Голубовский.