Частичная мобилизация 2022: что будет со счетами призванных и уклонистов | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 12:02 Поделиться Telegram

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Viber Банки не имеют права блокировать счета и карты мобилизованных или уклонистов Юрист Костиков: банки не могут блокировать счета и карты мобилизованных и уклонистов Unsplash.com

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В Сети появились скриншоты переписки, предположительно, с поддержкой Тинькофф банка. Там заявили, что пока не знают, как будут поступать со счетами и картами уклонистов и мобилизованных. Однако по закону без решения суда кредитная организация не вправе принимать какие-либо санкции против своих клиентов.

В ожидании решения Банка России

Telegram-канал Daily Storm опубликовал скриншот переписки якобы с Тинькофф банком. Там заявили, что ожидают распоряжений от регулятора в отношении клиентов-уклонистов и тех, кто подпадает под указ о частичной мобилизации.

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«За время действия закона о мобилизации это первый случай, когда его применяют на практике», — сказано в ответе, предположительно, поддержки банка.

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По данным Daily Storm, Райффайзенбанк тоже ждет разъяснений от Центробанка по поводу порядка работы с мобилизованными и уклонистами. Официального подтверждения этой информации нет. На запросы «360» на момент публикации кредитные организации не ответили.

Юрист общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков объяснил, что по закону банк не имеет права самостоятельно принимать меры в отношении клиентов в таких случаях.

Более того, если он что-то сделает, то подпадает под регуляторную ответственность, поскольку эти граждане остаются потребителями финансовых услуг и клиентами банка. Следовательно, на них распространяется действующее законодательство о защите прав потребителей Игорь Костиков.

Порядок действий в отношении уклонистов должен определять только суд — без официального решения банк не имеет права блокировать счета и карты. При этом Костиков уверен, что инстанции не будут выносить решения о поражении россиян в спорах о блокировке их счетов за уклонизм.

Юрист также напомнил, что Госдума 22 сентября приняла в первом чтении законопроект о предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам.

«Думаю, сегодня-завтра его примут во всех трех чтениях, а президент подпишет в ближайшие дни. Пока ЦБ рекомендовал банкам предоставлять мобилизованным кредитные каникулы — причем как сами призванные на службу могут заявить об этом, так и за них могут заявить родственники», — подытожил собеседник «360».

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