Эксклюзив 08 августа 2023, 14:01 🔑 «Сбер» повысил ставки по базовым программам ипотеки. Что ждет рынок? Ипотечный брокер Ракута: требования к ипотеке в России будут ужесточать Freepik

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«Сбер» повысил ставки по базовым программам ипотеки на 0,8%. Минимальная ставка по кредитам на вторичное жилье по таким программам теперь составляет 11,7%, на жилье в новостройках — 11,4%. По программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выдач в банке, ставки не меняются. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал «360», что может ждать ипотечную ставку дальше.

Далее — прямая речь.

Сейчас изменения у самых крупных банков ввиду того, что ЦБ увеличил ставку сразу на 1%. После ее повышения, как правило, банки в течение двух недель пересматривают свои кредитные продукты. Исходя из этого они меняют условия по кредитованию и выдаче ипотеки.

Стоит ожидать ужесточения требований в целом к ипотеке: меняться будет не только процентная ставка, но и требования к первоначальному взносу. Минимальный взнос будет от 15-20%. Ранее его можно было согласовать на 10%.

Заемщиков начнут внимательнее рассматривать. Обращать внимание на кредитную нагрузку и платежеспособность.

Тем самым Центробанк дает сигнал кредитным организациям, что качество заемщика должно быть лучше. Нельзя выдавать ипотеку, исходя из коммерческих интересов. Нужно анализировать заемщика.

РИА «Новости»

Возможно следующее заседание ЦБ: либо оставят ключевую ставку неизменной, либо плавное повышение. Банк России считает, что подобные изменения охладят ценовой сегмент — соответственно, стоимость вторички снизится.

Пока изменения не привели к снижению стоимости квадратного метра. Посмотрим, что будет в перспективе. Все будет зависеть от рынка.

Нужно мониторить рынок, поскольку в некоторых банках еще не изменили условия кредитования. Минимальная ставка, которая сейчас есть, — 10,9%. Но это временная история. В ближайшее время банки, которые не поменяли программы, пересмотрят ипотечные продукты.