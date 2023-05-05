Деньги 05 мая 2023, 23:54 Старый Свет — старые методы. Европейский центробанк пытается снизить инфляцию поднятием ключевой ставки Аналитик Адамидов: если ФРС поднимет ставку, то Европейский центробанк сделает тоже самое РИА «Новости»

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил основные ставки на 25 базисных пунктов. Ключевую ставку увеличили до 3,75%. Таким образом Европа пытается пережить мощное и непрекращающееся давление инфляции. По словам президента регулятора Кристин Лагард, следующего повышения долго ждать не придется. Но решит ли это все их проблемы? Как заявил «360» независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов, этот способ давно устарел и не работает. Более того, поднятие базовых ставок может грозить миру серьезным экономическим кризисом.

Почему Европейский центробанк поднимает ставки?

ЕЦБ действует не самостоятельно, а в координации с США. За день до европейского объявления ФРС также подняла базовые ставки до рекордных 5,25%. По мнению независимого финансового аналитика Дмитрия Адамидова, Федеральная резервная служба, судя по всему, настроена и на дальнейший подъем, что может привести к экономической истерии.

«Если ФРС поднимает (ставки — прим. ред), то ЕЦБ тоже. Хотя Федрезерв продолжает подъем, потому что там уже идут какие-то игры. Они связаны больше не с макроэкономикой, а с перераспределением финансовых потоков и переформатированием финансового рынка. Видим, что ЕЦБ тоже за ними последовал», — отметил эксперт.

До этого момента, ЕЦБ впервые в истории поднял ставку в сентябре прошлого года на рекордные 0,75%.

Обуздать инфляцию не получится

Свое решение Европейский центробанк обосновал продолжающимся высоким давлением инфляции.

Действительно, обычно, если инфляция слишком высокая и цены на все растут слишком быстро, основную ставку повышают, чтобы ограничить потребление и притормозить рост цен. На данный момент у ЕЦБ был план удерживать среднегодовую инфляцию в пределах 2%. Однако выполнить его не удалось. Поэтому регулятор заявил, что все его будущие решения по базовым и процентным ставкам будут работать на то, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня.

РИА «Новости»

Однако поднятие ставок никак не помогает в решении проблем с инфляцией, считает Адамидов. Влияние гуманитарных факторов денежно-кредитной политики (ДКП) на обуздание инфляции, в принципе, не доказано, заявил он.

Как, например, у нас в 90-е годы. Собственно говоря, денежные сжатия и высокие ставки совершенно никак не обуздали инфляцию. Они только перевели ситуацию из гиперинфляции в просто высокую, и все. Дмитрий Адамидов Независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds

Дело в том, заметил аналитик, что все инструменты ДКП разрабатывались идеологически в 50–60-е годы, когда был доллар был обеспечен золотом. Национальная экономика была реальностью, сейчас же — все изменилось. По его мнению, теперь в мире действует глобальная экономика и совершенно другие взаимоотношения.

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Адамидов подчеркнул, что гуманитарными методами можно было бы подавить инфляцию лишь в одном случае — если на всем земном шаре были единая система, валюта и центральный банк.

Зачистить то, что мешает

Дальнейшее повышение ставок крупнейшими центробанками мира может привести к скатыванию американской и европейских экономик в рецессию из-за слишком дорогого кредита. Это повышает риск мирового экономического кризиса, сообщил Reuters.

Кроме того, Адамитов обратил внимание на то, что ДКП экономики в банковском мире убивает мелкие банки. Поэтому есть вероятность, что цель Европейского центробанка — при помощи поднятия ставки зачистить небольшие организации.

Половина банковской системы сейчас находится с отрицательным капиталом, а подъем ставки еще и приводит к падению банков. Возможно, это одна из целей ЕЦБ — закрыть то, что мешает. Дмитрий Адамидов

Повлияет это и на простых людей. Ключевая ставка ЕЦБ, как и ставка Центробанка РФ, означает стоимость денег в экономике в процентах годовых. От этой ставки зависит стоимость всех кредитов и, как следствие, финансовая активность в стране.

Чем выше будет ставка, тем дороже будут кредиты и ставки по депозитам. А дорогие кредиты люди берут не так охотно. Значит, население будет меньше тратить, что также затормозит экономику.