Эксклюзив 05 апреля 2023, 11:52 Специалист по информбезопасности предупредил о мошенниках на маркетплейсах Мошенники в России нашли способ обмана с «подтверждением доставки» на маркетплейсах freepik

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Кибермошенники придумали новый способ обмана покупателей на маркетплейсах. Они стали запрашивать данные для входа под предлогом подтверждения доставки. Руководитель направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ Евгений Баклушин рассказал «360», как сберечь деньги.

Неожиданный звонок

Потенциальных жертв стали приманивать с помощью объявления о популярных товарах с очень большими скидками, а после оформления заказа перезванивать им, выманивать номер телефона, логин и пароль от личного кабинета. Получив доступ к аккаунту, мошенники отменяли заказ и получали сумму возврата на свою карту. В некоторых случаях страдали сами продавцы — им говорили о проблемах с карточками или товарами и тоже выманивали данные.

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Евгений Баклушин объяснил, что мошенники стали использовать маркетплейсы, потому что люди привыкли к обману с якобы заблокированными счетами и «специалистами банка», а не торговых площадок.

«Звонки от мошенников, так как не попадают под привычный шаблон с мошенническим схемами, и мы принимаем звонок, ничего не подозревая», — сказал он.

Сбрасывать звонок и завершать сеанс

Специалист посоветовал никому не сообщать коды из СМС, логины и пароли, а если позвонили и представились представителем маркетплейса, — сбрасывать и перезванивать на официальный номер поддержки. Евгений Баклушин назвал полезными приложения-антиспам от проверенных разработчиков и порекомендовал открыть для покупок в интернете отдельную карту, пополняя ее только перед оплатой.

Жертвам мошенников он предложил первым делом зайти в личный кабинет с доверенного устройства, завершить все действующие сеансы, изменить пароль к личному кабинету и электронной почте. Если в приложении маркетплейса не предусмотрели функцию завершения сеанса, после смены пароля нужно позвонить в техподдержку и попросить специалистов сделать это. Также следует активно следить за банковскими операциями по карточке, которая привязана к личному кабинету маркетплейса.

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев ранее объяснил, как поступить, если мошенники без ведома жертвы оформили в приложении банка кредит. По его словам, полиция может проверить, с какого телефона и когда открывали онлайн-банк.