Деньги 20 февраля 2023, 19:08 «Совершенное безобразие». Миллионы россиян попались на удочку микрофинансовых организаций Экономист Корнеев: Госдума должна продолжать максимально снижать ставку для МФО РИА «Новости»

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За прошлый год число заемщиков микрофинансовых организаций в России выросло на 3,1 миллиона человек. Рост кредитного портфеля компаний «займов до зарплаты» несколько лет опережает общерыночные показатели. Однако перспективы 2023-го участникам рынка кажутся туманными.

Согласно отчету саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие», на конец 2022-го в России насчитывалось порядка 17,3 миллиона действующих клиентов микрофинансовых организаций. Эти показатели основаны на финансовой отчетности 388 участников объединения.

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За кризисный 2022-й, по оценке РБК, число россиян, оформивших займы, выросло на 3,1 миллиона человек — 21,9%. Но темпы увеличения клиентской базы все же замедлились по сравнению с 2021 годом, когда прирост составил шесть миллионов человек — 47,3%, отмечается в материале.

РИА «Новости»

Почему россияне вынуждены прибегать к займам

Помимо стремительного роста совокупных активов МФО, можно отметить изменение их структуры в последние годы. Так, из отчета Банка России следует, что растет доля займов, предоставляемых дистанционно. Между тем портфель POS-кредитов (кредитование на кассе в точке продаж), наоборот, находится под давлением и снижается.

По мнению экспертов, проблема микрокредитования обострилась за счет падения реальных располагаемых доходов населения при слабом росте экономики.

РИА «Новости»

«Рост экономики есть, но он не основан на росте потребительского сектора, производстве товаров гражданского назначения. Весь рост экономики сейчас — военно-промышленный комплекс. В моменте отдавать деньги людям нечем. Поэтому МФО столкнутся с сокращением бизнеса с очень большими невозвратами», — рассказал «360» аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Однако экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев, в свою очередь, заявил в разговоре с «360», что серьезных проблем с неплатежами у большинства МФО возникнуть не должно.

Микрофинансовым организациям абсолютно все равно, вернет [клиент] деньги или нет. При таком проценте невозвращенные займы, которые сейчас, по-моему, достигают 20-25%, покрываются теми людьми, которые платят [проценты]. Валерий Корнеев

Законодательное регулирование МФО

Госдума должна продолжить практику снижать максимально возможную процентную ставку для микрокредитов, подчеркнул Корнеев.

«Было предложение сократить до 150% процентов [годовых], а предыдущее значение было в районе 350%, то есть примерно один процент в день было ограничение по микрозаймам. Это совершенное безобразие», — заметил эксперт.

Центробанк также ужесточает механизм выдачи микрокредитов. С 1 января 2023 года регулятор установил предельные лимиты для банков и МФО, при которых кредитование заемщика становится невозможным. Для банков этот потолок зафиксировали на уровне 80% ежемесячного дохода, для МФО — 35%. С 1 июля ЦБ опустит максимальную ставку по займам до 0,8% в день (292% годовых) с нынешнего 1%.

Тем не менее этих мер все еще недостаточно, уверен Дмитрий Голубовский. Власти должны обеспечить лучшую защиту клиентам МФО.

«Необходимо установить максимальные процентные ставки в зависимости от ставки ЦБ — раз, и по объему переплаты — два. Если вы превышаете лимиты, долг просто не может быть взыскан в судебном порядке», — объяснил собеседник «360».

РИА «Новости»

Перспективы рынка

Аналитики расходятся в прогнозах по росту рынка микрофинансов в 2023-м. С одной стороны, доходы населения снижаются который год подряд. Это потенциально увеличит группу людей, которые могут столкнуться с отказами в банках при сохраняющейся острой нужде в заемных средствах.

С другой стороны, сами МФО ужесточают требования к клиентам, а экономическая неопределенность в стране продолжает давить на взаимодействие всех участников денежных отношений.

Эксперты, опрошенные РБК, ожидают умеренного роста портфеля микрофинансовых организаций в ближайшие годы. Рынок продолжит расти на 12-13% год к году, заявил в разговоре с изданием коммерческий директор одной из компаний.

Но столь впечатляющих результатов в десятки процентов, как в прошлые годы, ждать не стоит. По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, 2023-й будет сложным для всего сектора. Основное давление на рост портфеля займов окажет снижение спроса, а не регуляторные ограничения.