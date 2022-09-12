Ключевую ставку могут снизить до 7,5%: как это повлияет на ипотеку | 360°

Деньги 12 сентября 2022, 16:07 Поделиться Telegram

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Viber Ключевая ставка ЦБ может уменьшиться до 7,5%. Это значит, что ипотека станет доступнее Экономист Михаил Беляев: снижение ключевой ставки уменьшит ставку по ипотеке Источник фото: freepik

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Банковские аналитики заговорили о возможном снижении ключевой ставки до 7,5% в сентябре. Эта мера позволит компаниям брать более выгодные кредиты и не скажется на ценообразовании, зато уменьшит ставку по ипотеке, поэтому россияне, вероятнее всего, будут охотнее брать ипотечные кредиты.

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По мнению аналитиков, Центральный банк может снизить ключевую ставку на 0,5% в этом месяце. Такое мнение высказали 9 из 12 экспертов, сообщили «Известия». Еще двое считают, что регулятор пойдет на более резкий шаг и уменьшит показатель на один пункт — до 7%.

Источник фото: freepik

Специалисты объяснили возможное снижение ключевой ставки динамикой изменения цен в стране. Дефляция продолжает опережать сезонные нормы, а по итогам месяца уменьшение цен может достичь максимума для августа за всю историю наблюдений.

По словам руководителя центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрия Тарасова, снижение ставки на 0,5% произойдет из-за снижения оборота розничной торговли как важного индикатора отсутствия перегретого спроса. Он отметил, что тренд на понижение от ЦБ соответствует ситуации в экономике.

Снижение во благо

Ключевая ставка Центробанка играет роль ориентира для ставки по кредитам коммерческих банков. Предприятия и компании берут у них денежные средства для ведения хозяйственной деятельности. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил «360», что при высокой ставке кредит для предприятий дорогой. Соответственно, им трудно работать и проводить модернизацию. Специалист напомнил, что сейчас экономика пытается адаптироваться к новым условиям.

«Нужна гибкость и подвижность. А для этого нужно, чтобы компании могли пользоваться достаточно дешевым кредитом. Поэтому снижение ключевой ставки ЦБ, на мой взгляд, не имеет альтернатив», — заявил Беляев.

По мнению кандидата экономических наук Юрия Юденкова, ЦБ, скорее всего, снизит ставку, но незначительно из-за высокой инфляции. Он отметил, что величина разрыва между импортом и экспортом начинает сокращаться из-за возможного уменьшения продажи товаров и услуг в другие страны.

Источник фото: РИА "Новости"/Мария Девахина

«В этих условиях Центробанк будет очень долго думать. Нам нужны инвестиции и низкая ключевая ставка, но если мы хотим удержать устойчивую финансово-кредитную систему, то надо подумать, насколько снижать и когда», — рассказал Юденков.

Спрос на недвижимость

По мнению Михаила Беляева, снижение ключевой ставки может незначительно затронуть ценообразование. Однако стоит помнить, что стоимость в большинстве своем определяется не действиями ЦБ, а розничным звеном.

Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению ставки по ипотеке. В результате россияне будут охотнее брать ипотечные кредиты.

«Но когда берут более охотно ипотечные кредиты, это приводит к повышенному спросу на рынке недвижимости. В итоге цены вырастут, если не будет противодействующих факторов», — заключил Беляев.

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