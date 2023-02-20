Деньги 20 февраля 2023, 18:01 Семь раз обсуди, один раз собери. Крупный бизнес могут заставить делиться сверхдоходами Экономист Юденков выступил против инициативы о разовом сборе с крупного бизнеса freepik

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Для крупных компаний, чьи показатели средней прибыли в 2021-2022 годах превысили отметку в миллиард рублей, хотят ввести добровольный разовый сбор, который будет зафиксирован в Налоговом кодексе. Мнения экспертов «360» разделились: кто-то раскритиковал инициативу, а кто-то поддержал, но предложил пойти дальше и ввести прогрессивную шкалу налогооблажения с высокими ставками — до 40%.

Деньги за ветер

Прошлый и позапрошлый год были непростыми с точки зрения экономики. Однако некоторые крупные компании все равно получили сверхприбыли. В то же время бюджет в январе 2023-го недосчитался 1,76 триллиона рублей.

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Весь январь и февраль в правительстве активно обсуждали инициативу ввести разовый сбор, чтобы большой бизнес поделился сверхдоходами с государством. Так можно будет снизить нагрузку на бюджет, по разным оценкам, хотя бы на 250-300 миллиардов рублей.

Многие предприниматели выступили против. Они утверждают, что и так достаточно помогают родине. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что это предложение вообще нереализуемо. Он выдвинул несколько альтернатив — от выпуска государством новых облигаций федерального займа до повышения налога на прибыль на 0,5 процентного пункта.

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У правительства позиция другая. Там считают, что не нужно увеличивать налоги, и хотят оформить это именно как разовый платеж — по аналогии с windfall tax на Западе, то есть «налогом на ветер». Об этом рассказал юрист, доктор экономических наук, профессор Игорь Костиков.

«Идея в том, что те бизнесы, которые во время пандемии заработали дополнительные средства, что называется „по случаю“ должны теперь ими поделиться с государством», — объяснил он «360».

Сбор или побор?

Профессор кафедры финансов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков раскритиковал предложение правительства и назвал подобные сборы поборами и недостойной практикой, которая нарушит бизнес-климат в России.

«Это откровенное безобразие. Маленькие тоже смотрят, как с большими обращаются, начнут прятать прибыль — как было в девяностые. Нельзя этого допустить ни в коем случае», — обозначил он возможные проблемы инициативы.

У государства есть возможности получить деньги иным путем, указал профессор. Самый очевидный, по его словам, — снижение ключевой ставки хотя бы на один процентный пункт, которое позволит привлечь в федеральный бюджет более триллиона рублей.

В будущем стране может понадобиться еще больше денег, предположил экономист.

«Так придумайте механизм, а не создавайте поборы. А то получается — „дяденька, дай закурить“. Вот как это называется», — сказал Юденков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами, напротив, подчеркнул добровольность такого вида взносов в бюджет.

«Ключевое слово — добровольный <…> разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса, — это дорога с двусторонним движением», — напомнил официальный представитель Кремля.

Профессор Игорь Костиков также указал на необязательность предлагаемого сбора. Эту тему активно обсуждают с предпринимателями, правительство не раз встречалось с представителями крупного бизнеса и рассчитывает, что они сами внесут требуемые средства.

«Но крупный бизнес в общем-то не очень доволен…» — согласился собеседник «360».

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Никуда не денутся

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев поддержал инициативу, но тоже подверг ее критике. Правда, совсем по другому поводу. По его мнению, 250 миллиардов, на которые рассчитан разовый сбор, — совсем не те деньги, которые сейчас требуются бюджету.

«У нас провальный получился январь. Мы недополучили 1,7 триллиона рублей. Хотя дефицит бюджета в целом за год рассчитан на 2,9 триллиона рублей. То есть больше половины уже недополучили», — обозначил он проблемы государства в области финансов.

Парламентарий привел в пример американских бизнесменов, которые в похожей ситуации, во время пандемии коронавируса в 2020 году, сами предложили своему правительству помощь.

Удивляет цинизм наших олигархов, которые утопают в деньгах и даже в прошлом неуспешном экономическом году сумели получить огромную прибыль. А государству отказывают в трудный момент в такой мелочи. Николай Арефьев

Депутат предложил перестать «просить и кланяться» и вместо того, чтобы вводить добровольные или принудительные разовые сборы, повысить налоги на сверхдоходы до 40%.

«Во всех прогрессивных развитых странах такой налог есть», — объяснил он.

Таким образом в бюджет можно привлечь дополнительные средства в размере 2,5 триллиона рублей, уверен депутат.

«И если два года назад можно было увести за границу эти деньги, куда-то спрятать, то сегодня — никуда не денутся и будут платить», — подытожил он.