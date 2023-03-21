Эксклюзив 21 марта 2023, 14:27 «Рынок диктует условия». Ретейл найдет альтернативу краснодарскому рису Эксперт рынка ретейла Илюха: сети найдут альтернативных поставщиков риса freepik

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В России найдут альтернативные каналы поставки риса в случае подорожания товара, рассказал «360» член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха. По его словам, экономисты компаний-поставщиков всегда смогут обосновать рост цен, однако условия торговли всегда диктует рынок.

Эксперт отметил, что ретейлеры постараются амортизировать скачок себестоимости конкретных производителей из-за испытываемых ими проблем.

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«С другой стороны, рынок диктует условия. Сейчас возможности импорта немного меньше, чем раньше, но тем не менее альтернативные каналы поставки можно будет найти», — высказался Сергей Илюха о ситуации с возможным подорожанием риса в стране.

Ранее стало известно, что цена на крупу вырастет на 10-30%. Это объяснили тем, что в 2022 году на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае случилась авария. В нескольких крупных магазинах рассказали, что в курсе сложившейся ситуации, но пока не готовы перекладывать повышение цен на потребителей. Ретейлеры решили дождаться стабилизации положения на рынке.