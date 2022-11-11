Деньги 11 ноября 2022, 19:47 Рублю предсказали плавное падение по отношению к доллару. Для российской экономики это плюс Финансист Хестанов: доллар по 50 рублей приведет к задержкам зарплат и «эффекту 90-х» РИА «Новости»

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил в эфире «России 24», что курс 50 рублей за доллар будет критическим для российской экономики. Такое укрепление национальной валюты ударит по отечественным экспортерам, а вслед за ними — по государственному бюджету. Однако подобный сценарий стране не грозит.

Чем плох сильный рубль

По словам Германа Грефа, сейчас все отрасли российской экономики остаются прибыльными, а в будущем страну ждет постепенное ослабление национальной валюты. С весны 2022 года рубль планомерно укреплялся и бил исторические рекорды по отношению к доллару и евро. Дальнейший рост мог бы привести к печальным последствиям. Критической стала бы отметка в 50 рублей за доллар, заявил Греф.

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Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие брокер» Сергей Хестанов объяснил «360», что чрезмерное укрепление нацвалюты привело бы к падению доходов экспортеров и поступлений в федеральный бюджет.

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«С учетом того, что и при нынешнем курсе по итогам 2022 года ожидается некоторый дефицит бюджета, дальнейшее укрепление рубля эту проблему только обострит. Курс 50 рублей за доллар смотрится как крайне опасный для бюджетной системы Российской Федерации», — согласился он.

РИА «Новости»

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец добавил, что при слишком сильном укреплении рубля отечественный экспорт теряет конкурентоспособность, из-за чего производить продукцию в стране становится невыгодным.

«То есть гораздо проще будет ввезти продукцию из Китая, чем произвести ее здесь. Второе — это сокращение доходов бюджета. Но главное — невозможность импортозамещения, которое полностью убивается импортом», — подчеркнул он.

Разгрузка судна Sitc Jakarta с контейнерами в порту Владивостока / РИА «Новости»

Проблемы для населения

Сначала, по словам Алексея Зубца, повышение курса рубля могло бы положительно сказаться на самих россиянах. Из-за дешевизны доллара импортные товары тоже стали бы дешевле.

«Это приведет к сдерживанию инфляции и росту реальной покупательной способности россиян. С другой стороны, это спровоцирует сокращение выпуска российской продукции на рынке — соответственно, падение зарплат», — объяснил собеседник «360».

Поскольку зарплаты, пенсии и ипотеки начисляются в рублях, при укреплении национальной валюты и росте реальных доходов людей платить по счетам стало бы легче. Тем не менее негативный эффект не заставил бы себя ждать.

Скорее всего, начались бы проблемы с бюджетом, соответственно, задержки зарплат бюджетникам, пенсий и тому подобные эффекты, которые были в 90-е годы Сергей Хестанов.

Позитивный прогноз

Однако эксперты считают, что дальнейшего укрепления рубля бояться не стоит, так как курс постепенно пойдет вверх. По мнению Хестанова, причина роста нацвалюты была в том, что санкции на импорт ввели гораздо раньше и они были куда эффективнее, чем санкции на российский экспорт.

«В результате внутри России накопился большой профицит валюты при довольно низком спросе на нее. Это и укрепило рубль», — отметил он.

РИА «Новости»

Между тем уже в декабре могут вступить в силу санкции на российскую нефть, а в феврале 2023-го — на нефтепродукты.

«Скорее всего, это приведет к падению профицита счета нынешних операций и, как следствие, к некоторому ослаблению рубля. Поэтому опасность его укрепления до уровня 50 рублей за доллар выглядит как очень незначительная», — подчеркнул Хестанов.

С этим согласился и Алексей Зубец. По его словам, цены на нефть в ближайшее время будут снижаться, а следом за ними — объемы валютной массы, попадающей в Россию.

«Мировой глобальный кризис, который все ждут в начале следующего года, приведет к тому, что рубль должен вернуться к отметке в 65-70 по отношению к доллару», — заключил эксперт.