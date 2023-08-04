Деньги 04 августа 2023, 00:13 Рублю предсказали дальнейшее пике. Решение Минфина о покупке валюты ударит по курсу Экономический аналитик Адамидов: решение Минфина о покупке валюты еще больше ослабит рубль РИА «Новости»

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Минфин вернется к закупкам валюты и золота на внутреннем рынке. С 7 августа по 6 сентября ведомство в рамках бюджетного правила потратит на эти цели 40,5 миллиарда рублей. Решение может еще сильнее ослабить рубль, который уже серьезно потерял по отношению к доллару и евро. Но в условиях действующих санкций это дополнительная возможность пополнить дефицитный бюджет.

Правило для доходов

Впервые механизм бюджетного правила ввели в 2004 году. Со временем оно менялось, а после введения масштабных санкций изменилось полностью. Основной механизм заключался в перераспределении доходов от продажи нефти и газа.

При планировании бюджета на сырье устанавливают одну базовую цену, при которой доходы и расходы уравновешиваются. Если нефть и газ в течение года продают выше этого показателя, то излишки переходят в накопления Фонда национального благосостояния (ФНБ). Они предназначены, чтобы покрыть нехватку средств, когда цена на нефть и газ упадет.

Из-за введения санкций в прошлом году действие бюджетного правила приостановили, чтобы оплатить увеличившиеся расходы. Но от самой концепции механизма не отказались. Ее изменили и начали снова применять в январе.

РИА «Новости»

Ежемесячный расчет

Новая версия бюджетного правила работает так: Минфин ежемесячно рассчитывает базовый уровень нефтегазовых доходов. Если появляются излишки, то Центробанк покупает золото и валюту дружественных стран, направляя ее в резервы. Если доходы ниже прогноза, то валюту продают, чтобы получить рубли.

В законе о бюджете на 2023 говорится, что общая базовая планка доходов от нефти и газа составит восемь триллионов рублей. Для каждого месяца определили свою сумму — в зависимости от сезонности.

В прогнозном показателе ожидалось, что продажи нефти и газа принесут бюджету 8,9 триллиона рублей. Выйти на этот показатель возможно при цене на нефть в 70 долларов за баррель и курсе американской валюты в 68,3 рубля.

Реализации этих планов помешал введенный Западом ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов за баррель. На фоне этого решения цена на нефть резко упала. В декабре Минфин говорил, что за баррель стоит 50,47 доллара. Все это привело к ослаблению национальной валюты до 94 рублей за доллар к 2 августа.

В июле цена на нефть снова пошла в рост и достигла 64,37 доллара за баррель. Тогда же глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что базовый уровень нефтегазовых доходов в восемь триллионов рублей до конца года достичь можно.

Но если такой курс доллара сохранится и дальше, то выполним и прогнозный показатель в 8,9 миллиарда рублей.

РИА «Новости»

Возвращение на рынок

О планах Минфина вернуться к закупке валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила сообщил РБК со ссылкой на заявление ведомства. На эти цели направят 40,5 миллиарда рублей.

«Операции будут проводить в период с 7 августа 2023 года по 6 сентября 2023 года соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,8 миллиарда рублей», — заявили в Минфине.

Покупать ведомство станет только юани. Но через кросс-курс (рубль/юань по отношению к доллару) операции повлияют на цену национальной валюты по отношению к доллару и евро.

Сгладить ситуацию может Центробанк, который из-за низких нефтегазовых доходов постоянно продавал валюту с начала года. Кроме того, с 21 июня регулятор начал проводить операции, связанные с вложением средств ФНБ, в рублевые финансовые активы с ограничением в 300 миллиардов рублей за полугодие.

Как подсчитал РБК, за первые шесть месяцев объем таких инвестиций в ФНБ составил 288 миллиардов рублей. Это означает, что с 1 августа ЦБ может продавать юани на 2,3 миллиарда в национальной валюте — больше, чем намерен покупать Минфин.

РИА «Новости»

Давление на рубль

Опрошенные «360» финансовые эксперты заявили, что решение Минфина о закупке валюты окажет серьезное давление на рубль. Но полной дестабилизации курса власти не допустят.

«Это приведет к очередной дестабилизации рубля. Но своими руками гробить рубль Минфин не будет», — подчеркнул директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

С тем, что решение правительства несет опасность для рубля, согласился независимый аналитик по вопросам экономики и основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов.

Это усилит ослабление, потому что рубль себя чувствует и без того не очень хорошо. Если там будет дополнительный спрос на валюту, даже на юани, то весьма возможно, что попытаются еще больше ослабить. Дмитрий Адамидов экономический аналитик

Адамидов добавил, что, по-хорошему, нужно посмотреть, как станет работать схема. Он напомнил, что юаней на рынке достаточно много за счет решений Центробанка. Поэтому лучше подождать первых результатов, чтобы увидеть общую картину. Но укрепления рубля в ближайшее время можно не ждать.