Эксклюзив 12 декабря 2022, 18:34 (обновлено: 12 декабря 2022, 23:21) 🤑 Новый год несет денежные перемены. Россиянам вернут пятирублевые купюры, но зачем? Экономист Змиев: в России вернут пятирублевые купюры для удобства денежного обращения Telegram

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В 2023 году в оборот могут вернуться пятирублевые банкноты, от которых отказались в конце прошлого века. Кроме того, в планах Центробанка за несколько лет обновить все купюры образца 1997-го. Политолог, экономист и бизнесмен Евгений Змиев рассказал «360», зачем в России меняют деньги, угрожает ли нам дефолт и почему мелочь больше не в ходу.

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Далее — прямая речь.

Новые деньги труднее подделать

Основная цель государства при выпуске банкнот — удобство денежного обращения. Чтобы можно было расплачиваться минимальным количеством купюр и монет, которых при этом хватит для адекватного расчета при дробных ценах.

К тому же нужно повышать надежность купюр, то есть противодействовать фальшивомонетчикам. Разработки нового дизайна денег всегда связаны с появлением дополнительных технических элементов, повышающих защищенность банкнот.

Такие меры сильно усложняют возможную подделку денежных знаков. Поэтому периодичность выпуска купюр обновленного дизайна связана именно с технологическими прорывами и достижениями в технологиях защиты банкнот.

Новые деньги внедряют в оборот, и специалисты отслеживают, насколько успешно их подделывали раньше, какие — реже, а какие мошенники научились хорошо копировать. Такие купюры нужно максимально усовершенствовать и сделать защищеннее.

Дефолта не ожидается

Как раз тот факт, что государство заранее сообщает об изменении дизайна купюр, говорит, что ни дефолт, ни денежная реформа не ожидаются. Вспомните прошлые примеры из истории СССР и России — подобные вещи всегда были внезапными.

Сейчас экономическая ситуация в России демонстрирует, что подобного риска нет. Деноминация происходит тогда, когда, например, нужно вал наличных денег из теневого сектора резко отрезать от оборота или на это есть какие-то политические причины.

Ничего подобного у нас нет: инфляция стабильно на низком уровне, масштаб цен не измеряется миллиардами за булку хлеба и бутылку молока. Что-то делать для приведения купюр к удобству — менять масштаб, количество нулей — тоже не нужно.

Обязанность государства

Новые банкноты всегда печатают, даже если их дизайн не меняли. Ведь у них есть свой срок годности — срок обращения: год, два года или пять лет. По мере физического износа купюры надо печатать и выпускать. Поэтому Госзнак работает без перерывов.

Да, производство новых денег становится затратнее, поскольку используют новые и более дорогие технологии. В любом случае себестоимость купюры измеряется в сотни и даже тысячи раз меньше, чем ее номинал.

Это сродни замене дизайна сезонной обуви или одежды. То есть обычный процесс изменения и совершенствования выпускаемой продукции, не более. Такая работа — обязанность государства для организации наличного единого обращения.

Монеты проигрывают бумаге

Не исключено, что в будущем из обращения будут изымать монеты. Сейчас масштаб цен приходит к тому, что они кратны одному, пяти или 10 рублям. Хотя один рубль, честно говоря, мы уже редко где используем.

Кроме того, купюры намного удобнее, потому что стоит положить 10-20 десятирублевых монет в кошелек, и он уже имеет существенный вес. Банкноты гораздо легче и удобнее. Так что смена монет на бумажные деньги сделана для удобства людей.