Деньги 12 мая 2023, 01:28 России предложили перезапуск приватизации. Но готова ли к ней страна Профессор Качалов: России нужны законы об инвесторах для проведения большой приватизации РИА «Новости»

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Слово «приватизация» для россиян остается достаточно болезненным уже многие годы. Многие вспоминают залоговые аукционы, где крупные государственные предприятия по достаточно низким ценам оказались в руках людей, которых после назвали олигархами. Сейчас объем таких производств в экономике очень велик, но при этом сократились доходы бюджета. Минфин, подводя итоги первого квартала, сообщил, что дефицит уже превысил прогноз по году. Выходом из ситуации может стать привлечение инвесторов и передача части предприятий бизнесу. Но для этого требуется прозрачное законодательство и инвестиционный рынок. Над ними начали работать только в прошлом году.

Условия большой приватизации

Впервые о перезапуске приватизации в России заговорил глава ВТБ Андрей Костин в апреле 2022 года. Он подчеркнул, что передача государственной собственности в частные руки на рыночных условиях уже доказала свою эффективность. У российского бизнеса достаточно средств, которые он вывел из зарубежных структур. Поэтому он готов вкладывать их в родной стране, в том числе в предприятия, которые остались от западных компаний.

Предприниматель отметил, что приватизация позволит повысить конкурентность, потому что одно, хоть и крупное и государственное предприятие, не может удовлетворить спрос полностью.

«Именно наличие живой конкурентной среды — вне зависимости от формы собственности — формирует и поддерживает механизмы мониторинга качества производимых товаров и услуг», — отметил он.

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К статье Костина о большой приватизации также обратился замминистра финансов Алексей Моисеенко, которому задали вопрос о продаже государственных предприятий частному бизнесу. Представитель министерства подчеркнул, что никто не против. Но сначала требуется серьезная подготовка и выполнение ряда условий.

«Большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 1994 года, это залоговые аукционы, но этого никто не хочет, естественно», — заявил Моисеенко в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что сначала надо сформировать внутренний рынок для активных розничных инвесторов.

Деньги свободные и длинные

Приватизация, о которой сейчас идет дискуссия в правительственных структурах и бизнес-кругах, вовсе не такая глобальная, как кажется на первый взгляд. Причина обсуждений кроется в том, что российской экономике нужны свободные деньги для инвестиций, а также «длинные» деньги, чтобы они играли вдолгую от пяти до 10 лет. Об этом «360» заявил профессор института бизнеса и делового администрирования, президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов.

Он пояснил, что для реализации этой программы требуются два условия: большая доля частного капитала, за который государство продаст свои предприятия, а также прозрачные условия, которые не станут меняться по воле властей, чтобы сохранить спокойствие бизнеса.

РИА «Новости»

«Если мы сейчас посмотрим на экономику России, то лидирующую роль имеют прежде всего государственные предприятия. Их доля составляет от 60 до 70% в зависимости от сектора. Это очень много, но значит, есть что продать», — заявил Качалов.

Он пояснил, что речь идет о 10−15% предприятий, которые можно передать в частные руки.

Экономический суверенитет

Эксперт отметил, что и Костин, и представитель Минфина отметили важную вещь: для появления инвестора должны быть условия, чтобы он понимал, что его вложения или покупка принесет ему доход. Но на сегодняшний день инвестиционный рынок в России так и не сформировался.

«У нас даже не существует внятно сформированных с точки зрения правоприменимости закона о внутренних инвестициях. Это может показаться странным, но за последние 30 лет Россия не сделала ни одного шага с точки зрения правовой юридической базы для формирования такого рынка», — пояснил Качалов.

Он напомнил, что раньше инвесторов часто искали за границей, привлекая средства зарубежных компаний и крупного бизнеса. Только в прошлом году появился закон о внутренних инвестициях, когда зашла речь о необходимости экономического суверенитета и выхода из зависимости от длинных зарубежных денег.

«Рынок внутренних инвестиций и надежная законодательная база в России начали формироваться только с декабря прошлого года, когда начались обсуждения приватизации крупных предприятий, занимающих ведущую роль в экономике, — отметил Качалов.

Эксперт подытожил, что сейчас цивилизованная и современная приватизация только формируется.