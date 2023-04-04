Деньги 04 апреля 2023, 13:41 Росатом нарастит производство кобальта-60 до 30% мирового рынка АО «Концерн Росэнергоатом»

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Благодаря отгрузкам с Ленинградской АЭС, Смоленской АЭС и запуску производства на Курской АЭС в 2023 году концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») достигнет 30% доли мирового рынка кобальта-60. Программу увеличения объемов производства и расширения номенклатуры востребованных изотопов обсудили в Смоленской области.

Рабочее совещание на Смоленской АЭС прошло под председательством заместителя генерального директора — директора по бизнес-развитию Росэнергоатома Никиты Константинова. Концерн производит более 20% от мирового потребления кобальта-60, который применяют для стерилизации медицинских изделий, обеззараживания продуктов питания и модификации материалов. Смоленская АЭС в марте отгрузила первую партию кобальта-60, наработанного на канальных реакторах большой мощности (РБМК). В этом году Росэнергоатом нарастит его производство до 30% мирового рынка благодаря мощностям Ленинградской АЭС и старту отгрузок в мае 2023 года с Курской АЭС.

АО «Концерн Росэнергоатом»

«Конструкторами, проектантами, изготовителями, монтажниками при самом непосредственном участии персонала практически всех служб Смоленской АЭС проделана колоссальная работа по созданию и отработке уникальной технологии для обращения с кобальтом-60. Благодаря этому, в 2023 году будет достигнута готовность трех энергоблоков Смоленской АЭС к ритмичным выгрузкам облученного материала и его отгрузке заказчикам», — сказал заместитель Генерального директора — директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская АЭС» Павел Лубенский.

Росэнергоатом также увеличит наработку изотопов медицинского назначения благодаря использованию мощностей энергетических канальных реакторов. Ленинградская АЭС с 1997 года нарабатывает йод-125, йод-131, молибден-99, а в 2023 году пополнит производственную линейку лютецием-177.

На совещании обсудили обеспечение к 2025 году наработки изотопов медицинского назначения на РБМК Смоленской и Курской АЭС. Концерн запланировал кратно увеличить самые востребованные изотопы для производства радиофармпрепаратов, такие как йод-131, лютеций-177, молибден-99, самарий-153.

АО «Концерн Росэнергоатом»

«Реализация проекта по расширению производства медицинских изотопов на канальных реакторах Смоленской и Курской АЭС позволит более чем в два раза увеличить производственные мощности Росэнергоатома и обеспечить поставки на сооружаемый госкорпорацией „Росатом“ в городе Обнинске завод по производству радиофармпрепаратов для нужд российской медицины», — объявил Никита Константинов.

Это крайне важно для развития российской ядерной медицины, производства жизненно необходимых препаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Проекты Росатома по выпуску кобальта и изотопов медицинского назначения позволят повысить качество жизни населения, здоровья и поддержать отечественную промышленность.