Деньги 18 февраля 2023, 00:30 Хранить сбережения в долларах — риск для кошелька. Токсичная валюта «плавает» из-за нефти Экономист Разуваев: россиянам не стоит переживать из-за роста доллара Pxhere

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Доллар впервые с апреля 2022 года перешел отметку в 75 рублей. Причина роста стоимости американской валюты кроется в снижении нефтегазовых доходов. Трудности с экспортом сырья из России и бесконечные санкции влияют на валютный рынок. Стоит ли рядовым россиянам переживать из-за изменения позиций рубля, разобрался «360».

Торговые запреты

На утренних торгах 17 февраля на Мосбирже доллар впервые с апреля прошлого года перемахнул за в 75 рублей. Спустя время курс снизился на 0,5 копейки.

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Центробанк России установил официальный курс доллара по отношению к рублю на грядущие выходные и понедельник, 20 февраля. Американская валюта закрепилась на отметке 74,7588 рубля. Евро подешевел на 36,6 копейки — до 79,6104 рубля.

Нестабильность российского валютного рынка наблюдается с начала февраля. Многие инвесторы обеспокоены резким скачком дефицита бюджета страны. Волнуют участников рынка и санкционные риски со стороны Евросоюза.

К годовщине начала специальной военной операции на Украине, 24 февраля, ЕС подготовил новый пакет санкций против России. Замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд конкретизировала, что именно попадет под новые ограничения.

РИА «Новости»

«Эти санкции углубятся и расширятся в определенных категориях, в частности, ограничат поставки технологий российской оборонной индустрии, высокотехнологичного оборудования и так далее», — сказала она.

В среду, 15 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила российские потери от новых санкций в 11 миллиардов евро. Она пояснила, что страну ждут новые торговые запреты и усиленный контроль за экспортом технологий.

При этом европейские послы так и не сумели согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Камнем преткновения стал вопрос по синтетическому каучуку.

Слабый экспорт

Эксперты допускают еще больший рост доллара в марте. Несмотря на это, к скачку валюты стоит относиться спокойнее, заметил в беседе с «360» экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Если вы живете в России, вас это никак не касается. У нас был пример психов, которые по 150 покупали», — напомнил он.

Одной из причин укрепления позиций доллара, предположил экономист, могло стать достаточно слабое предложение со стороны экспортеров. Нефтяной экспорт потерял прозрачность.

«Видимо, да, как-то потолок цен на нефтепродукты работает. Пока, по крайней мере», — подчеркнул Разуваев.

Паника из-за неопределенности

Россияне нервничают на фоне разной информации, которая всплывает то в одних, то в других Telegram-каналах. Никто не знает, что будет на следующей неделе. Экономист отметил, что люди просто боятся неопределенного будущего.

Кто-то считает, что 23 и 24 февраля с Россией плохое случится, кто-то — что в состав России войдут Южная Осетия, Абхазия, Белоруссия. В общем, политическая история сильно давит. Ну и правительство помогает сократить дефицит бюджета. Я думаю, что рубль все равно будет крепче. И 65 [рублей к доллару] мы увидим. Александр Разуваев экономист

Цена на нефть, предположил Разуваев, перевалит за 100 рублей за баррель. Он напомнил, что хранить деньги в долларах не стоит.

«Если вам так хочется иметь доллары — нельзя иметь доллары. Токсичная валюта. Есть дирхам (денежная единица Объединенных Арабских Эмиратов — прим. ред.)», — с иронией сказал эксперт.

Рядовые россияне, обратил он внимание, скорее всего, вообще не заметят разницы на фоне скачков валюты на рынке.

Дорогой импорт

С Разуваевым не согласился экономист Валерий Корнеев. По его словам, рост доллара к рублю жители страны как раз таки ощутят. Если курс упал на 10%, пояснил специалист, то на эти же проценты подорожает в ближайшие две-три недели весь импорт.

Может быть, даже больше, потому что у нас любят закладывать те, кто занимается импортом, будущие ожидания. Если, например, курс увеличился на 10%, то они думают, что он и дальше пойдет. Они же страхуются от рисков. Валерий Корнеев экономист

«Естественно, будут закладывать 15%, например, на увеличение цен на импортные товары. У нас цены всегда растут быстрее, чем меняется курс доллара, потому что все закладывают ожидания, что он будет дальше в худшую сторону двигаться. Ну если будет в лучшую [двигаться], то будет прибыль. Так что это нормально», — пояснил Корнеев.

Причины падения рубля относительно доллара он счел очень простыми и очевидными — это происходит из-за снижения нефтегазовых доходов.

РИА «Новости»

«Таким образом Минфин с Центробанком увеличивают доходы бюджета, чтобы снизить его дефицит. <…> Если ситуация с нефтегазом будет лучше, то есть скидки, которые мы даем сейчас нашим покупателям на нефть и на газ, станут уменьшаться, то курс будет стабилизирован примерно на этой цифре (в 74 рубля — прим. ред.). <...> Мне кажется, что все-таки [это сделать] удастся», — выразил надежду экономист.

К тому же, проблемы с газом, по его словам, понемногу решаются. При отсутствии внештатных ситуаций цены на голубое топливо тоже стабилизируются. Ситуация, заключил Корнеев, сдвинется в ту или иную сторону через месяц-два.