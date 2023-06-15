Эксклюзив 15 июня 2023, 15:25 «Разминирование окончено». Пушилин — о планах поэтапно запустить завод Ильича Врио главы ДНР Пушилин заявил на ПМЭФ-2023, что завод Ильича в Мариуполе запустят поэтапно Телеканал «360»

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Подмосковье помогло ДНР с восстановлением Мариуполя. Скоро в городе запустят металлургский завод имени Ильича, а комбинат «Азовсталь» превратят в индустриальный парк для предприятий разного масштаба. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в интервью «360» на полях Петербургского международного экономического форума рассказал об обстановке в городе.

Завод Ильича по-новому

«Разминирование завода Ильича окончено, идет подготовка предприятия к запуску. Причем рассматривается поэтапный запуск для того, чтобы ускорить процесс, занять людей, восполнять рабочие места», — сказал он.

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Важно, по словам Дениса Пушилина, каждое предприятие и рабочее место. Власти сконцентрировали внимание на них, чтобы восстановить экономику, наполнить бюджет и сделать Донбасс промышленным центром России.

Он сказал, что это серьезная работа и только Россия сможет себе такое позволить — в условиях, пока идет спецоперация, работать на созидание в стратегически важных направлениях.

«Это как раз о большом планировании. Наш президент и регионы нацелены на игру вдолгую. Это не сиюминутные вспышки, закрытие точечных потребностей, а такая всеобъемлющая работа во всех направлениях, которые чувствительны для наших граждан», — заявил Денис Пушилин.

Индустриальный парк на «Азовстали»

Планы по «Азовстали» не поменялись. Там построят современный индустриальный парк, подготовят площадки для инвесторов — представителей и малого, и среднего, и крупного бизнеса.

«Инфраструктура с учетом тех намерений, которые у нас есть, позволит открывать разного рода востребованные производства», — сказал врио главы.

Пока специалисты сосредоточились на масштабном разминировании. Денис Пушилин сказал, что на «Азовстали» в этом плане работы больше, чем на заводе Ильича, — осталось много неразорвавшихся боеприпасов, опасных объектов. По его словам, трудно найти на заводе участок, не затронутый боевыми действиями.

К восстановлению соцобъектов и жилых домов Мариуполя подключился фонд капитального ремонта Московской области. Кроме того, регион взял шефство над Новоазовским и Тельмановским районами. Денис Пушилин поблагодарил за помощь и сказал, что местные жители не жили с социальной инфраструктурой такого уровня.