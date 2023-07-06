Эксклюзив 06 июля 2023, 17:17 💲Прыгнет выше или замрет. Какая судьба ждет доллар Экономист Сафонов: после роста курса доллара произойдет рост цен на товары РИА «Новости»

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Ослабление курса российской валюты повлечет за собой увеличение стоимости розничных товаров. Об этом в беседе с «360» сообщил проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

Далее — его прямая речь.

Рост курса доллара сегодня обусловлен несколькими обстоятельствами. В первую очередь это изменение соотношений между экспортно-импортными операциями. В прошлом году у нас было значительное превышение поступления валюты в результате того, что Россия продавала больше своих товаров и услуг за рубеж, нежели приобретала. Сейчас платежный баланс постепенно сокращается.

Доллар и инфляция

Это приводит к тому, что количество долларов, которые приходят в страну, становится меньше, чем потребность в валюте для приобретения различных товаров за рубежом, в том числе [по] параллельному импорту и [для] прямых поставок из дружественных нам стран.

Когда курс доллара по отношению к рублю высокий, естественно, обменные операции приводят к тому, что бюджет в рублях собирает значительно больше.

Складываются те тенденции, которые влияют на изменение курса доллара в сторону его повышения. Безусловно, рынок найдет определенное равновесие.

Дело в том, что такое бесконечное увеличение стоимости доллара негативным образом скажется на уровне инфляции. Здесь не помогут заявления ЦБ о том, чтобы повысить ставку, поскольку доллар стоит дорого, и все товары, которые закупают в иностранной валюте, должны реализовываться в рублях, но так, чтобы это не было в убыток поставщику.

После роста курса произойдет рост цен на те товары, которые привозят из-за рубежа — от одежды и бытовых приборов до автомобилей. Уровень инфляции будет расти по причине курсовых соотношений между рублем и долларом.

Предел роста доллара впереди

Спрогнозировать до конца, как быстро будет повышаться курс доллара по отношению к рублю, достаточно сложно. Напомню, что в свое время ряд экономистов в рамках косинусного заявления предполагали, что предел роста по текущему году может составлять 95 рублей за доллар. Но, как говорится, жизнь намного интереснее, чем любой прогноз. Поживем — увидим.

В ближайшее время будет понятно, насколько эти скачки по отношению курса доллара к рублю являются устойчивой тенденцией, либо то повышение, которое уже произошло, разовое, и курс замрет на отметке 89-90 рублей за доллар.