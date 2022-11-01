Олег Тиньков начал процесс отзыва бренда «Тинькофф» у российского банка | 360°

Деньги 01 ноября 2022, 17:37 Продать одну и ту же корову дважды. Почему идея Тинькова отозвать бренд у Тинькофф-банка провальна Аналитик Разуваев заявил о желании Олега Тинькова «схомячить» дополнительные деньги РИА "Новости"

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Олег Тиньков объявил о начале процесса по отзыву бренда «Тинькофф» у основанного им банка. Правда, предприниматель не уточнил, как именно планирует это делать, ведь еще весной он продал бренд. Эксперты уверены, что план Тинькова обречен на провал.

Отзыв бренда

Бизнесмен Олег Тиньков решил отозвать бренд «Тинькофф» у Тинькофф-банка, который он и основал в 2006 году. Об этом предприниматель написал на своей странице в Instagram*.

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«У вас новый хозяин, которым вы там манипулируете, ну и переименуйте его в „Потанин-банк“», — заявил он.

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Накануне Тиньков опубликовал пост, в котором сообщил об отказе от российского гражданства. Однако сегодня запись исчезла. По словам предпринимателя, сам он ничего не удалял.

РИА "Новости"

Кому принадлежат права на бренд

Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат не предпринимателю, а кредитной организации. Об этом сообщил представитель банка в разговоре с Forbes.

Компания «Интеррос» (Interros Capital Ltd), принадлежащая совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, выкупила у семьи Олега Тинькова 35% в TCS Group, которая в свою очередь владеет и Тинькофф-банком, и «Тинькофф Страхованием». О сделке стало известно 28 апреля.

По информации системы СПАРК, Тинькофф-банк на сегодня не владеет брендами, связанными с именем своего основателя. Тем не менее у организации есть лицензии на товарные знаки «Тинькофф», «Tinkoff», «Тинькофф Кредитные системы», «Tinkoff Credit Systems», «ТКС Банк», «Тinkoff Digital», а также фирменный логотип с гербом (единорог и рука воина с мечом).

Их владельцем числится компания «Ларкпарк Сервисиз», зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Этой же организации принадлежит бренд «Тинькофф Страхование», а его лицензиат — одноименное подразделение бизнеса банка, уточнил Forbes.

РИА "Новости"

Провальный план

Продать одну и ту же «корову» два раза — мечта любого олигарха. Таким мнение с «360» поделился экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Если он продал, то продал. И желание еще схомячить какие-то деньги выглядит странно. <…> Вряд ли это получится, потому что никаких законных оснований нет. <…> Продано — значит, продано. Не очень понятно, чего он хочет Александр Разуваев

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш, в свою очередь, отметила, что нужно выяснить, на основании какого именно договора было заключено соглашение на пользование брендом.

«Скорее всего, когда передается пользование брендом и этим наименованием для юридического лица, <…> обратно Тиньков не сможет забрать это наименование и бренд. <…> Не будет иметь никакого значения, что у него фамилия — Тиньков», — пояснила Ярмуш.

Одно лишь имя и тот факт, что предприниматель основал компанию, не дают ему права отобрать бренд. Банк будет защищать закон, подытожили эксперты.

* Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской организацией, и запрещена