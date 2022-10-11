В AppStore появился аналог «Сбербанка онлайн»: что такое СБОЛ | 360°

Деньги 11 октября 2022, 18:07 Поделиться Telegram

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Viber Новый «Сбербанк Онлайн». Приложение СБОЛ вернулось в AppStore РИА «Новости»

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Аналог «Сбербанка Онлайн» снова появился в AppStore. СБОЛ повторил интерфейс предшественника. Правда, неизвестно, как долго приложение будет доступно. К тому же клиентам банков стоит внимательно проверять, что именно они скачивают: зачастую мошенники пользуются ситуацией и предлагают загрузить на телефон вредоносное ПО с похожим названием.

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СБОЛ повторил «Сбербанк Онлайн»

В AppStore появился аналог «Сбербанка Онлайн» — СБОЛ. Его интерфейс аналогичен, так же отображаются баланс карты, история переводов и платежей. В приложении по-прежнему можно узнать актуальную информацию о курсах валют и металлов, создать цель, вести учет и выяснить, где находится ближайший банкомат.

AppStore

Почему СБОЛ можно скачать, в отличие от «Сбербанка Онлайн»

Это не первая попытка Сбербанка обойти ограничения и вернуть свое приложение в AppStore, хоть и под другим названием. До этого СБОЛ уже появлялся в «яблочном магазине» — 16 августа. Однако в конце лета его удалили. IT-обозреватель «Российской газеты» Олег Капранов напомнил, что подобных попыток было несколько — и не только у Сбербанка, пишет BFM.ru.

«Я далек от мысли, что они попытались еще раз повторить все те же действия, которые они делали примерно месяц назад в надежде на другой результат. <…> Предположил бы, что они все-таки попытались как-то иначе юридически это все обставить и надеются, что на этот раз у них все сработает. Идея такая: выводится приложение, которое не аффилировано с подпавшим под блокирующие санкции банком, но при этом приложение имеет выход — систему „Сбербанк Онлайн“», — отметил Капранов.

Таким образом, пояснил IT-обозреватель, пользователи с учетными записями могут получать доступ к своим счетам.

Проверка на аффилированность

Капранов подчеркнул, что пока не известно, как долго СБОЛ будет находиться в AppStore на этот раз. Ведь не ясно, что именно изменил Сбербанк и довольна ли таким решением компания Apple.

«Сейчас они (Apple — прим. ред.) поймут, что это, а дальше будет довольно формальный разбор: можно ли считать это обходом санкций, есть ли прямая или явная аффилированность. Соответственно, в зависимости от этого уже будет принято решение. Думаю, мы об этом узнаем в течение нескольких дней», — объяснил эксперт.

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков, в свою очередь, считает, что СБОЛ может просуществовать в AppStore всего неделю-две.

«В прошлый раз мобильное приложение СБОЛ просуществовало неделю. И думаю, что в этот раз может произойти аналогичная ситуация <…> Оно опять проживет недолго, в среднем неделю-две, не более», — пояснил Зыков в комментарии для РИА «Новости».

Он полагает, что исчезновению мобильного банка может способствовать и активное освещение его появления в СМИ.

AppStore

Как скачать СБОЛ и чего опасаться

Чтобы скачать приложение в AppStore, нужно перейти по прямой ссылке, которую рассылает Сбербанк. Другой способ — найти СБОЛ самому: для этого следует ввести в поисковой строке магазина название разработчика — iosPlatform.

При этом к скачиванию подобных приложений стоит относиться внимательно. В мае в AppStore попало мошенническое приложение «Сбербанк Онлайн сайт», разработчиком был указан Said Akhmedov. В описании же говорилось, что приложение позволяет моментального войти «в сайт „Сбербанка Онлайн“».

«Будьте бдительны, это не официальное приложение „Сбера“, а мошенники. <…> Пожалуйста, будьте внимательны: мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских», — предупреждали в пресс-службе финансовой организации.

Этой весной из AppStore и Google Play удалили приложения банков, попавших под санкции. Тем временем уже установленные на устройства приложения продолжили работать. Компании не оставляют попыток исправить ситуацию.

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