Деньги 29 февраля 2024, 15:51 «Прагматичное выжимание денег». США хотят изъять российские активы руками ЕС Экономист Корнеев: США продолжат давить на ЕС изъятием российских активов Коллаж: Nikolay Gyngazov / Sebastian Willnow / dpa / Global Look Press / Телеканал «360»

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Запад готовится перейти Рубикон и изъять замороженные российские активы. Но щекотливый вопрос не помогает коалиции прийти к согласию, а только сеет раздоры и споры внутри американско-европейского сообщества. Почему Евросоюз не хочет в этот раз идти на поводу у Соединенных Штатов, узнал «360».

Раздор из-за российских активов

Страны Запада уверены, что отдавать обратно замороженные российские активы нельзя. На этом единогласные решения заканчиваются. Европейских лидеров беспокоят юридические и финансовые риски, которые Соединенные Штаты Америки очевидно преуменьшают и недооценивают.

Наибольшую неуверенность и осторожность в этом вопросе выразили Франция, Германия и Европейский центробанк, несмотря на безграничное желание президента Эммануэля Макрона или канцлера Олафа Шольца найти дополнительный транш финансовой поддержки Киева.

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Журналисты издания Bloomberg допустили: глав стран ЕС беспокоят ответные меры России, нацеленные на европейские активы, а также влияние на финансовую стабильность и статус евро в качестве резервной валюты.

Опасность, по словам обозревателей, заключается в том, что такой радикальный шаг создаст прецедент, заставив другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах на случай, если однажды их подвергнут аналогичным штрафам.

Западные страны заморозили около 260 миллиардов евро (282 миллиарда долларов) в ценных бумагах и наличных деньгах, более двух третей из которых — в Европейском союзе.

«ЕС и США согласны с тем, что эти средства должны оставаться недоступными для России, если она не обязуется помочь в восстановлении Украины. Но они расходятся во мнениях относительно того, законно ли переходить Рубикон (принятие опасного и бесповоротного решения. — прим. ред.), полностью конфискуя активы, поэтому задача состоит в том, чтобы выжать средства, не истощив их», — отметили авторы статьи.

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Споры о главном

Несмотря на альтруизм Макрона в финансовом вопросе Украины, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр после встречи глав финансовых ведомств «Большой семерки» в Сан-Паулу заявил, что сейчас у коалиции нет правовых оснований для конфискации российских активов.

Его американская коллега Джанет Йеллен назвала ее «правильной» и «морально оправданной». Часть американцев, в свою очередь, уверена, что она периодически идет на крайние меры в вопросах, связанных с очередным финансированием официального Киева. В социальных сетях пользователи нередко сравнивают Йеллен с пенсионеркой, которая «просто бредит».

В случае с российскими замороженными активами коалиция прорабатывает разные варианты. Но все предложения несут в себе определенные риски, на которые не готовы идти в Европе. Почти все сценарии от США европейские союзники отвергают, напоминая, что конфискация с юридической точки зрения — минное поле.

Американскую позицию «во все тяжкие» при вопросе изъятия активов вполне можно оправдать — с помощью одного шага гегемон достигнет сразу двух целей. Во-первых, окажет воздействие на Россию. Во-вторых, очередной раз надавит на Евросоюз, чья валюта в результате потеряет вес и значение при попытке ограбления мирового уровня.

В таком случае доллар останется единственным на троне резервной валюты, что принесло бы экономике США определенную выгоду.

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Этот подтекст представители Франции и Германии, вероятно, имеют в виду, поэтому и спорят с Вашингтоном о самом противоречивом шаге в истории.

«Пока что подвижек согласия между трансатлантическими партнерами нет и вряд ли будет в ближайшее время», — подытожили американские журналисты.

Прагматичный ход и выгода США

Европейцы прекрасно понимают, что идти на такой шаг — крайне рискованная затея. Конфискация российских активов может полностью обрушить финансовую систему в первую очередь Евросоюза, объяснил «360» экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев.

Замороженных российских активов на территории ЕС примерно 300 миллиардов долларов в эквиваленте, а в США — всего пять миллиардов. Поэтому эффект, который может произвести изъятие, в Евросоюзе будет в 60 раз больше, чем в Штатах. Кроме того, у них разные юридические системы — мы же знаем, как Америка любит подставлять своих, так сказать, сателлитов. Валерий Корнеев экономист

Для иллюстрации эксперт привел пример, как Соединенные Штаты буквально заставляли ЕС, в частности Германию, выдать Украине танки Leopard, при этом свои Abrams они поставляли гораздо позже и в меньшем количестве.

«Только сейчас боевые машины появились, когда на поле боя они уже фактически все европейские машины выбили. И с финансами США поступают точно так же — они будут гнать перед собой ЕС в надежде на то, что все проблемы достанутся альянсу, а не Вашингтону с этими пятью миллиардами от активов», — констатировал Корнеев.

Фото: Sebastian Willnow/dpa / Global Look Press

По его мнению, Америка не намерена отступать. Если США в какой-то момент все же смогут надавить на больное место ЕС и блок примет непосредственное участие в конфискации замороженных резервов, то деньги прежде всего европейских активов потекут только в Соединенные Штаты, объяснил Корнеев.

«Это абсолютно прагматичная политика США — выжимание средств из Евросоюза. Промышленность европейцев Штаты уже выжимают активно, а теперь взялись и за деньги», — заключил экономист.