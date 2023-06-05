Деньги 05 июня 2023, 13:09 «Постоянно работаем над развитием». Гендиректор компании «Два капитана» рассказал о создании и достижениях бизнеса Пресс-служба компании «Два капитана»

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История успеха Александра Селипанова, генерального директора компании «Два капитана», производителя и поставщика пресервов из рыбы и морепродуктов.

С чего начинались «Два капитана»?

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В 90-х годах мы с моим партнером, Кириаковым Георгием, создали компанию, которая занималась импортом продуктов питания. Наш бизнес был успешным, он динамично развивался, однако кризис 1998 года сильно осложнил поставки по импорту.

К этому времени у нас за плечами уже был солидный успешный опыт в бизнесе. Нас с партнером связывает дружба со школьной скамьи, мы много раз преодолевали кризисные ситуации.

В новом бизнесе было необходимо ослабить зависимость от закупок по импорту. С учетом успешного опыта и хорошего знания рынка продуктов питания мы приняли решение создать компанию по производству и переработке рыбы и морепродуктов. Мы назвали ее «Два капитана».

Почему решили заняться морепродуктами?

В этой товарной группе мы могли существенно снизить зависимость от импортного сырья. К тому же нам просто показалось это чем-то совершенно новым, современным и очень интересным!

Нас, в частности, заинтересовала новая для рынка того времени тема производства пресервов из морепродуктов. В сотрудничестве с АтлантНИРО, который разработал соответствующие ТУ и нормативные документы, нам удалось предложить рынку новую ассортиментную группу товаров. Это направление оказалось очень перспективным и в последствии было подхвачено другими производителями.

Трудно ли работать на рынке морепродуктов? Как удалось преодолеть вызовы, которые наверняка были в 2000-х?

В те годы для реализации продукции общепринятым был формат использования услуг дистрибьюторов. Мы же решили сделать основной акцент на реализацию непосредственно через торговые сети. С этой целью, помимо предложения продукции под нашими брендами, мы начали развивать с сетями сотрудничество в производстве под их собственными торговыми марками (СТМ), предлагая свои производственные мощности для выполнения их заказов. Дальнейшее развитие показало, насколько правильным был этот выбор.

Мы добивались результатов благодаря главным приоритетам, которых всегда придерживались: строгое соблюдение актуальных требований качества и пищевой безопасности, прозрачность бизнеса, надежность, порядочность и предсказуемость в деловых отношениях с коллективом, покупателями и партнерами. Огромное значение мы всегда придавали соблюдению финансовой и платежной дисциплины. В части финансовой поддержки мы всегда опирались на отличную клиентскую команду из банка «Возрождение», которая позднее работала также и в МинБе, где мы обслуживались и кредитовались последние годы.

Кроме этого, мы всегда старались предлагать рынку интересный продукт. К примеру, в те годы мы вышли с ассортиментной линейкой «Принцесса Айко». Тогда суши еще не были популярны, но мы почувствовали ближайшую перспективу и сделали новаторский акцент на японскую тему. В основе линейки было оригинальное сочетание колец мини-кальмара с вложенными в них кусочками лосося.

Как вы поняли, что ваша компания стала одним из лидеров рынка?

Мы почувствовали, с каким уважением к нам стали относиться крупнейшие операторы ретейла. К нам все чаще стали поступать от них предложения участвовать в конкурсах на поставки, а также на производство продуктов под собственной торговой маркой. Это направление бизнеса интересно стабильностью, оно очень востребовано на рынке в современных условиях.

Кто стал вашими основными партнерами?

Сегодня «Два капитана» — поставщик федеральных и региональных сетей: X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка»), «Магнит», «Светофор», «Лента», «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Виктория», «Победа», «Твой дом», и др. Хочу отметить, что нашим партнерским отношениям уже много лет, причем наше сотрудничество только расширяется.

Какими достижениями вы гордитесь?

Более 20 лет наша компания занимает прочную позицию на рынке производства пресервов из рыбы и морепродуктов, выпуская продукцию, которая продается в более чем 50 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Волгограде, Челябинске, Новосибирске, Новокузнецке, Казани и многих других.

Мы особенно гордимся многочисленными наградами за высокое качество продукции. Компания завоевала множество дипломов, золотых, серебряных и бронзовых медалей на престижных международных выставках: World Food и «Продэкспо» в Москве, Peterfood в Петербурге, Grune Woche в Берлине и других. Продукция компании многократно признавалась новаторской и побеждала в номинациях «Лучший продукт года», «Выбор сетей».

Я также горжусь тем, что у нас сегодня работает около 150 человек, и среди них есть люди, которые с нами со дня основания компании. Активы и производственные мощности компании выросли в десятки раз, а ее продукция представлена по всей стране — этот впечатляющий результат, конечно, предмет моей особой гордости!

Очень приятно также, что и мои личные достижения в бизнесе были особо отмечены на родине нашей компании — в Одинцовском районе, где она зарегистрирована. Я был признан лучшим предпринимателем 2015 года.

Под какими марками потребитель может найти вашу продукцию на полках?

Постоянный ассортимент компании включает в себя более 70 наименований готовых к употреблению блюд из рыбы и морепродуктов, выпускаемых под торговыми марками «Два капитана», «Капитанская Бочка», «СНЭКСИ» и «Принцесса Айко».

ТМ «Два капитана», ТМ «Капитанская бочка» — это салаты и коктейли из морепродуктов в различных соусах и заливках, приготовленные по оригинальным рецептам, сельдь специального посола в различных заливках, салаты из морской капусты.

ТМ «Принцесса Айко» — морепродукты класса премиум.

ТМ «Снэкси» — вяленые закуски из рыбы и морепродуктов.

Большой ассортимент продукции производится под заказ торговых сетей под их собственными торговыми марками.

Мы постоянно работаем над развитием ассортимента, ведь наша цель всегда оставаться интересными для потребителя, постоянно выводить на рынок что-то новое и очень вкусное!