Деньги 15 февраля 2023, 17:46 🏡 Льготная ипотека под 5% для всех россиян. Польза для рынка или популизм? Эксперт по недвижимости Барсуков: льготная ипотека для всех вызовет дисбаланс на рынке Новый жилой комплекс «Добролюбов» в Москве / РИА «Новости»

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Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить в России новую программу льготной ипотеки по ставке 5% — для всех. Обращение направили в Минстрой, ЦБ и правительство. «360» выяснил, какими последствиями для рынка может обернуться такой аттракцион невиданной щедрости.

Расшевелить рынок

В России действует программа льготной ипотеки на новостройки по ставке 8%. Ее продлили до 2024 года, но в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ посчитали, что нужны дополнительные стимулирующие меры для оживления застывшего рынка недвижимости.

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Сейчас действительно мало заемщиков, а ипотечные центры, где обычно народ толпится, как на вокзале, пусты, констатировал независимый риелтор, эксперт по недвижимости Иван Солдатенков.

РИА «Новости»

В разговоре с «360» он отметил, что льготных программ по первичному жилью и так достаточно, а вот рынку вторичного жилья требуется помощь.

«Вторичку надо бы подстегнуть, люди квартиры купить не могут, ипотека стала высокая. Цены уже потихоньку падают, но ипотеку тоже нужно снижать, чтобы что-то задвигалось», — сказал он.

Что касается новой инициативы, Солдатенков обратил внимание на риск возникновения ипотечного пузыря, если начать выдавать займы «всем подряд». Есть вероятность, что некоторые люди не смогут выплачивать кредит даже под 5%.

Задумали как лучше, а что получится?

В Центробанке критически отнеслись к идее парламентариев о всеобщей льготной ипотеке по ставке 5%. Пресс-служба регулятора отметила, что претворение такой идеи в жизнь неизбежно повлечет за собой повышение ключевой ставки, а значит, меньшую доступность кредита для остальных заемщиков: и граждан, и компаний, и предпринимателей.

РИА «Новости»

Предложенная в Госдуме мера — популизм, уверен эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По его словам, не только ЦБ будет против этого, но и Минфин и даже строительная отрасль. Льготная ипотека по ставке ниже ключевой для всех спровоцирует серьезный дисбаланс на рынке.

«К чему это приведет? Из-за ажиотажного спроса начнут расти цены. Получится, мы старались для граждан сделать как лучше — дать им дешевую ипотеку, а на самом деле повысим цены на жилье. Такое уже было в 2022 году, когда мы наблюдали, что такое льготная ипотека, если ее выдают почти всем подряд, безрассудно. Вторичка по Москве упала на 15–20%, а новостройки — нет», — предупредил Барсуков.

Участники международного строительного форума 100+ TechnoBuild / РИА «Новости»

Подобные последствия неизбежны, если ипотека становится слишком доступной. Кроме того, «неэкономическая цифра» фиксированной ставки создаст возможности для манипулирования, добавил собеседник «360».

Барсуков допустил, что у людей возникнет соблазн взять, например, 10 миллионов рублей, положить на депозит под 7%, потом оформить льготную ипотеку под 5% и, соответственно, получать выгоду в 2% ежегодно.

Сейчас так уже делают с ипотекой под строительство. Берут кредит на развитие бизнеса, а банку говорят, что будут строить дом. Покупают земельный участок, через год возвращают деньги банку по льготным процентам. Константин Барсуков

Еще одна проблема, на которую обратил внимание эксперт: люди, которые брали ипотеку раньше, по ставке 9-10%, будут просить о рефинансировании, указывая на несправедливость и разницу ставок при изначально общих условиях.

Устранить перекос

Тем не менее Барсуков поддержал стремление депутатов сделать единую ставку. По его мнению, льготные программы лучше уравнять, чтобы существовала одна льготная ставка на вторичном и первичном рынках. Иначе получается «нерыночный перекос».

Было бы здорово, если бы такая единая ставка была приближена к экономическим реалиям: например, можно установить ее на отметке 9%. Тогда и цены не стали бы расти, и гражданам было бы попроще брать ипотеку. Нынешняя средняя — 11%-ная — ставка и правда высоковата. Такая мера действительно поддержала бы и рынок, и отрасль, и граждан. Константин Барсуков

Все программы, которые подразумевают ипотеку по ставке ниже ключевой, должны иметь целевой, сугубо ограниченный характер, подытожил Барсуков.