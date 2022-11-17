Эксклюзив 17 ноября 2022, 15:17 Не терять моральное превосходство. Пойдет ли Россия на конфискацию иностранной собственности Публицист Новоселов: можно ввести для инвесторов из недружественных стран особые акции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил зеркально ответить на заморозку российских резервов и их вероятную конфискацию в связи с резолюцией о репарациях Украине. Он заявил, что реакция Москвы на такую наглость Запада была чрезмерно мягкой, и упомянул возможность предпринять меры против активов иностранных инвесторов в России. Довольно многие эксперты поддерживают эту идею. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» объяснил, стоит ли так поступать.

Реклама

Далее — прямая речь.

Это разумная точка зрения, однако подходить к таким мерам стоит осторожно. Прежде чем прибегать к конфискации иностранной собственности в России, нужно внимательно оценить несколько факторов.

Во-первых, важно различать друзей и врагов. Например, компании, которые все еще работают в стране или готовы сюда вернуться, несмотря на беспрецедентную пропагандистскую кампанию и санкционное давление, определенно не заслуживают наказания. Да, возможно, их мотивирует прибыль, но все же они показали желание работать по российским правилам и не уходить с российского рынка.

РИА «Новости»

Вероятно, такие компании — из недружественных стран, но их работа существенно смягчает переходный период российской экономики. Благодаря им хотя бы часть импортных товаров поступают и будут поступать в Россию вплоть до завершения программ по импортозамещению, а для завершения этих программ в некоторых секторах экономики уйдут годы, если не десятилетия.

Зависимость от иностранных компаний — не самая хорошая идея, и инициативы по импортозамещению должны быть приоритетными. Однако такие иностранные компании служат живым примером положительного делового климата в России и показывают миру, что она не прибегает к бандитским методам Запада.

Это вторая и еще более важная причина. Россия не одинока в экономической войне против Запада, нам нужно показать партнерам, против чего мы совместно боремся. Если Россия будет прибегать к тем же практикам, что и коллективный Запад, она потеряет моральное превосходство.

Меры против держателей российских облигаций тоже представляются сомнительной затеей. Вложения в облигации всегда долгосрочные, и эти держатели в свое время доверились России и ее будущему. В этом случае конфискация их активов сильно повредит нашему имиджу в глазах друзей и нейтральных стран.

Так что единственной возможной целью этих «зеркальных мер» остаются жадные спекулянты, не успевшие вывести свои деньги из российских акций. Они не владеют никакими реальными активами, так что конфискация их инвестиций не принесет никакой реальной ценности.

РИА «Новости»

Существуют абсолютно законные методы избавиться от них. Например, можно ввести для инвесторов из недружественных стран специальные классы акций с ограниченными правами и фиксированными условиями погашения. Но действовать желательно именно в рамках законодательства и общепринятых мировых практик.

Дело в том, что хотя глобалистские СМИ стараются скрыть и отказываются это признать, две трети мира поддерживают Россию в ее борьбе. Несмотря на все старания коллективного Запада, они уважают Москву и ее твердые принципы, поэтому важно не подорвать их доверие.