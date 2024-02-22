Деньги 22 февраля 2024, 00:21 «Очистка банковского сектора». Почему закрыли Qiwi банк и как россияне вернут деньги Экономист Чирков объяснил, почему ЦБ закрыл Qiwi банк Коллаж: Alexey Belkin / Business Online / Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press / Телеканал «360»

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Qiwi банк больше не работает. Российский банковский регулятор аннулировал лицензию и полностью запретил проводить денежные операции этой финансовой организации. Почему так произошло и как россиянам вернуть свои средства с заблокированных счетов, узнал «360».

Qiwi банк лишили лицензии

Центральный банк остановил работу Qiwi банка. Это первый случай отзыва лицензии за последние полтора года. В рейтинге по размеру активов кредитная организация занимала 89-е место в России.

Причиной запрета проводить любые денежные операции, по данным регулятора, стали нарушения Qiwi банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ. За последний год Банк России неоднократно принимал меры в отношении Qiwi, включая ограничения на выполнение определенных операций.

Кроме того, заблокированный банк систематически нарушал требования по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, обратили внимание в пресс-службе ЦБ.

Офисы Qiwi в Москве, Санкт-Петербурге и Казани оперативно закрыли.

Девушка у отделения банка Qiwi в Москве. Банк систематически нарушал «антиотмывочное» законодательство. Фото: Кирилл Зыков / РИА «Новости»

Регулятор также обнаружил многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их согласия и проведения операций по этим кошелькам. Это представляло серьезные риски для россиян.

«Деятельность банка характеризовали вовлеченностью в проведение высокорисковых операций и расчетами в теневом бизнесе, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — заявили в ЦБ.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Так или иначе отзыв лицензии у Qiwi банка — вполне закономерное событие, отметил в беседе с «360» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Российская банковская сфера, по его словам, вернулась к нормальному режиму работы, и сейчас ЦБ «уходит от поблажек для банков» из-за антироссийских санкций, которые создали в 2022 году.

«Сейчас банковская и финансовая системы возвращаются к нормальному режиму работы и, конечно, регулятор не заинтересован в том, чтобы различные „серые“ схемы присутствовали на российском рынке», — объяснил он.

Платежная система Contact прекратила работу

Вместе с блокировкой финансовой организации Банк России сообщил об остановке работы платежной системы Contact, чей оператор как раз Qiwi банк. Платформа владела более 500 тысячами точек приема и выдачи денежных переводов по России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Система Contact и Qiwi входят в одну группу. Денежные переводы через систему — довольно популярное средство перевода средств в страны СНГ. У многих банков этот сервис был основным инструментом в плане переводов денег. Грузия, Армения, страны СНГ, Абхазия и другие использовали этот сервис для перевода. Очень удобная платформа с маленькой комиссией», — рассказал «360» руководитель по развитию партнерских продаж «Газпром Бонус» Георгий Чехерия.

Экономист Максим Чирков согласился, что использование подобных систем во многих случаях очень помогало обходить антироссийские санкции, поскольку банки во многих странах отказывались от сотрудничества со многими российскими клиентами. Из-за этого, подчеркнул собеседник «360», были сложности с переводом.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Сейчас же, по словам экономиста, система стала ненужным грузом и дополнительной проблемой для банковского регулятора.

«Платежная платформа была хорошим способом переводов, когда нам нужно было преодолевать санкции. Но появились проблемы с системой трансграничных переводов, например какие-то „серые“ схемы, способы ухода от уплаты налогов и сокрытие коммерческой деятельности. Конечно, для российского бюджета, Центробанка и исполнительных органов это становится не очень хорошим вариантом», — допустил Максим Чирков.

Центробанк, по его мнению, перешел к практике «очистки банковского сектора», также как это было до 2022 года, когда регулятор активно отзывал лицензии у банков, в деятельности которых замечали определенные злоупотребления.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Будут ли работать терминалы Qiwi?

Терминалы с большой вероятностью продолжат работать в штатном режиме, заявил Георгий Чехерия. Тем не менее пополнить Qiwi-кошелек россияне через них больше не смогут.

«Все остальные сервисы по оплате, мобильной связи и интернета будут работать как прежде. Думаю, здесь никаких сдвигов или блокировок не будет. Для этого нет никаких причин, поскольку сам телебанк ничего не нарушал», — отметил эксперт.

Терминал Qiwi на одной из улиц в Москве. Фото: Кирилл Зыков / РИА «Новости»

Как и когда можно вернуть деньги с Qiwi

Как только ЦБ сообщил о лишении лицензии, клиенты Qiwi банка по понятным причинам запросили объяснений, каким образом им вывести деньги с электронного кошелька. Изначально сотрудники организации бегали от проблем и заявляли, что ничем помочь они не смогут. Об этом написал Telegram-канал Readovka.

«Один из сотрудников банка заявил клиенту, что решить проблему с заблокированным „кошельком“ невозможно и никто не может помочь вкладчикам — автоматы и приложение, через которые можно было управлять средствами, не работают. Агентство по страхованию вкладов оценило страховые выплаты клиентам банка в 4,6 миллиарда рублей», — отметили в публикации.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Оба эксперта сошлись во мнении, что россиянам, хранившие средства на Qiwi-кошельке, в этой ситуации следует «просто ждать» следующего шага от регулятора. Центробанк однозначно предпримет ряд мер относительно денег, которые вынужденно «застряли» в сервисе, подчеркнул Георгий Чехерия.

Решение в любом случае будет, подтвердил Максим Чирков. Однако как долго клиентам заблокированного банка придется сидеть в ожидании — неизвестно.

Думаю, что ситуацию разрешат в полном соответствии с российским законодательством. А государство при таких непредвиденных случаях всегда старается защитить права в первую очередь физических лиц. Максим Чирков экономист

Несмотря на то, что банка, по сути, больше не существует, это не означает, что своих денег россияне больше никогда не увидят. По предварительной оценке Центрального банка, у организации хватит средств, чтобы вернуть все деньги с электронных кошельков клиентов.

Возврат, согласно ЦБ, будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и другого имущества.