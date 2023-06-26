Деньги 26 июня 2023, 19:22 «Это не из-за „шума“ в стране». Почему курсы валют снова пошли вверх? Финансовый аналитик Голубовский: курс иностранной валюты к рублю в 80-90 рублей — норма РИА «Новости»

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Курс зарубежной валюты к рублю снова увеличился: выросли не только евро и доллар по сравнению с прошлым годом, но и китайский юань. Некоторые эксперты допустили, что финансовый скачок связан с попыткой вооруженного мятежа, которую Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер» предприняли 24 июня. Сильно ли ударят неожиданные изменения в курсе валют по российской экономике и почему в команду доллара и евро добавился юань — в материале «360».

Валютный скачок 24 июня

При открытии торгов на Мосбирже курс доллара 26 июня превысил 87 рублей, а евро — 95. Это максимальные отметки за последние месяцы, сообщил ТАСС. Американская валюта достигла такого показателя впервые с марта 2022-го, европейская — с апреля этого года. Китайский юань поднялся на 22 копейки — до 12 рублей.

В ночь с 23 на 24 июня банки резко увеличили цены на продажу иностранных валют. Утром они превышали биржевые показатели по доллару и евро на 10-13 и 12-14 рублей.

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Возвращение к привычным значениям

Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский в разговоре с «360» отметил, что даже повышенный заявленный курс иностранной валюты к рублю — на сегодня нормальный показатель.

Эксперт напомнил, что финансовые вопросы обсуждали на недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов открыто говорил, что курс 80-90 рублей комфортен как для экспортеров, так и для импортеров.

«Предел ослабления рубля — 90 рублей. Потом он будет стабилизироваться в этом диапазоне», — заявил аналитик.

По словам Голубовского, значения зарубежной валюты будут зависеть от сырьевого рынка. При сегодняшних торговом балансе, параметрах бюджета и неких обстоятельств стоимости транзакций, то есть финансовой логистики, курс в 85 рублей — это норма.

Собеседник «360» согласился, что по сравнению с прошлыми показателями, которые могли быть несколько лет назад, норма в отношении доллара и евро к рублю, конечно, изменилась.

РИА «Новости»

Изменения в показателях из-за «шума» в стране

Существенных изменений в политической обстановке, влияющих на экономические показатели на бирже, аналитик не заметил.

«Почему шум, который был на выходных, принимают за изменения? По факту ничего не изменилось. Был некий шум, и он очень быстро прошел. Какие-то узкие элитные группы решали какие вопросы, и все. Есть некий всплеск волатильности (изменчивость цен — прим. ред.), но он сейчас успокоится и придет в себя», — объяснил эксперт.

РИА «Новости»

Фондовый рынок, по прогнозам и предположениям Голубовского, будет снижаться. Иностранные валюты займут привычные для российской биржи показатели и будут находиться в стабильном диапазоне.

Те события, которые у нас случились в выходные, могут быть триггером какой-то коррекции. С технической точки зрения ситуацию давно ожидали. Дмитрий Голубовский

После нормализации курса аналитик посоветовал покупать акции российских компаний, подчеркнув, что это «хорошая история».

Неожиданный главный игрок — китайский юань

Юань тем временем давно заперт в коридоре 11-12 рублей, напомнил Голубовский. Максимальный показатель был сегодня, 26 июня, с утра.

Это стало некоей «свечкой вверх». Однако на низколиквидном рынке, по его словам, некоторые все равно покупали зарубежную валюту.

Повышение курса — главный тренд, который начался еще пятничным утром. Сейчас же юань к рублю падает. Китайская валюта может снизиться до 11,6 рубля и там остаться. Сами же колебания небольшие и незначительные Дмитрий Голубовский

Вместо изменений и прогнозов показателей рубля к юаню аналитик заострил внимание на отношении китайской валюты к доллару. Рубль к юаню более стабилен, чем к доллару.

С этой точки зрения, по словам эксперта, перспектива курса «доллар — рубль» зависит от курса «доллар — юань».

РИА «Новости»

«Сейчас в США очень интересная тема. Если там проходит курс 7,25 юаней за доллар и дальше идет 7,35 и выше, то это можно считать „разворотом тренда“. В таком случае китайская валюта будет долго и всерьез ослабляться», — предположил собеседник «360».

В силу объективных причин, если торговый баланс позволит стабилизировать мировой курс валют, интервенции банка Китая могут начать обратное движение вниз.

Но точно говорить об этом сложно, поскольку курс юаня также неуправляем китайскими регуляторами и неизвестно, что они решат в ближайшем будущем, подытожил финансовый аналитик.