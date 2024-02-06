Деньги 06 февраля 2024, 18:49 «Технический момент». Почему IT-специалистов оставили без льготной ипотеки Глава «РусИпотеки» Гордейко: приостановка IT-ипотеки — технический процесс Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

Читать 360tv в

Российским IT-специалистам временно перестали предоставлять программу льготной ипотеки. Кредиты отказались выдавать даже тем сотрудникам, кому уже одобрили займ. Причина простая: лимит выделенных средств исчерпан. Банки пытаются хоть как-то помочь айтишникам и вместо специального пакета предлагают воспользоваться другими программами.

Лимит исчерпан

В конце января 2024 года стало известно, что несколько банков, в частности «ПСБ-банк», «МТС-банк», РНКБ и «Банк Санкт-Петербург», перестали принимать заявки на оформление IT-ипотеки. Организации объяснили это решение сокращением лимитов на выдачу из-за высокого спроса.

Позже, в начале февраля, один из крупнейших кредиторов «Сбербанк» тоже объявил о прекращении выдачи займов. Однако банк предупредил: возобновление приема заявок вполне возможно.

Минцифры 1 декабря 2023 года предложило продлить программу льготной ипотеки для IT-специалистов. По информации пресс-службы, возможность оформить кредит действует до конца 2024-го. Видимо, планы изменились.

За полтора года россияне оформили 38,5 тысячи кредитов по IT-ипотеке на общую сумму 337 миллиардов рублей.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 года. Сотрудники аккредитованных Минцифры компаний могут покупать квартиры по ставке всего 5–6% с первоначальным взносом — до 20% от стоимости жилья.

Одобрили и отобрали

Вероятно, первыми специалистами, почувствовавшими на себе радикальные и неожиданные изменения, стали специалисты из Екатеринбурга, сообщило местное новостное агентство E1.ru. Журналисты уточнили, что сотрудникам компаний не выдадут ипотеку, даже если ее уже одобрили.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Риелтор из агентства недвижимости «Драже» Татьяна Ершова рассказала изданию: банки предупреждают об исчерпанном лимите ипотеки для айтишников и предлагают по возможности перейти на другую льготную программу.

«Если [кредиторы] видят, что есть клиенты с одобрением по этой программе, то звонят и сообщают об этом. Спрашивают — может, по семейной проходят, если у сотрудников есть дети, или предлагают взять кредит под 17%», — отметила риелтор.

Технический момент

В определенных регионах, где активно работала ипотечная программа для айтишников, банки попросту исчерпали свой лимит, подтвердил «360» руководитель аналитического центра ООО «РусИпотека» Сергей Гордейко. Тем не менее, по его словам, это нормальный и естественный процесс, и правительство, скорее всего, спустя какое-то время продлит программу либо перераспределит бюджет.

Эксперт напомнил, что другие ипотечные программы продолжают действовать, поскольку их лимит намного больше. Так что аналогичные новости о семейной, льготной и Дальневосточной ипотекам россияне вряд ли услышат.

Это нормальный технический процесс. Минцифры, наверное, изменит ситуацию. Все банки сообщили, что они просто приостановили программу. Никакого подвоха нет. Как говорится, товар кончился, ушла на базу. Сергей Гордейко аналитик

Как изменят ипотечные программы

Летом 2024 года государство будет решать судьбу льготной ипотеки на новостройки под 8%, доступную широкому кругу лиц, и семейной ипотеки, ориентированную на россиян с детьми.

В середине декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что безадресную льготную ипотеку, которую запускали как антикризисную меру, нужно завершать в июле.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Сергей Гордейко предположил, что правительство не будет разрабатывать новые льготные программы вместо приостановленных либо завершенных. По его мнению, власти акцентируют внимание на расширении действующих проектов: Дальневосточной и семейной ипотек.

«Плодить программы государству неудобно. Вся трансформация будет в повышении социальной нагрузки. Скорее всего, льготную ипотеку переведут в региональную направленность, а не как сейчас — выдача кредита всем людям подряд», — заключил аналитик.