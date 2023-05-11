Деньги 11 мая 2023, 18:53 (обновлено: 11 мая 2023, 20:07) ПМЭФ провел выездную сессию на форуме AIM Congress 2023 в Абу-Даби Сотрудничество России и ОАЭ обсудили на выездной сессии ПМЭФ на форуме в Абу-Даби РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выездную сессию на полях крупнейшего инвестиционного форума в Абу-Даби AIM Congress 2023 провел Петербургский международный экономический форум — 2023 под темой «Россия — Ближний Восток: сотрудничество во имя экономического роста и благосостояния людей». Как сообщила пресс-служба «Росконгресса», стороны обсудили туризм между двумя странами, а также бизнес-миссии, научные и образовательные обмены, совместные культурные проекты.

Министр экономического развития Россия Максим Решетников заявил, что Россия остается надежным партнером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)

Реклама

«Трансформация международного сотрудничества — одна из приоритетных задач в условиях санкций. Развитие многопланового взаимовыгодного сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки — один из приоритетов внешнеэкономической политики нашей страны», — подчеркнул он.

В этом году ОАЭ станут гостем Петербургского международного экономического форума. Это участие позволит в полной мере раскрыть потенциал страны в качестве стратегического хаба и даст новый импульс развитию отношений с Россией,

«Участие в статусе гостя предполагает не только насыщенную деловую программу, это полномасштабная презентация страны на крупнейшей международной площадке — ее культуры, традиций, инвестиционного потенциала. На несколько дней Эмираты обогатят деловую и культурную жизнь Санкт-Петербурга», — заявил председатель правления и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Только выездной сессией участие представителей России на форуме AIM Congress 2023 не ограничилось. Совместно с университетом «Синергия» «Росконгресс» организовал бизнес-миссию.

Вуз работает в ОАЭ уже более 10 лет и накопил достаточно опыта, чтобы поделиться с отечественными предпринимателями, отметил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Он пояснил, что работу с предпринимателями ведут сразу по нескольким направлениям, начиная от помощи в продвижении товаров на местном рынке, заканчивая образовательной программой Open Dubai и тематическими конференциями по актуальным темам.

«Не менее важное направление нашей работы — это организация бизнес-миссий для тех предпринимателей, которые уже готовы выходить на новый рынок. Во время таких мероприятий мы знакомим участников с миром бизнеса ОАЭ, помогаем встретиться с инвестиционными фондами, местными компаниями, игроками в сфере недвижимости и криптовалюты», — добавил Лобов.

Петербургский международный экономический форум — 2023 пройдет с 14 по 17 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».