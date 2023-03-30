Деньги 30 марта 2023, 22:34 Плата за чужое. Как обезопасить себя от мошеннических кредитов Юрист Воробьев: полиция может установить, кто брал кредит в банковском приложении freepik

Читать 360tv в

Россиянин случайно узнал, что в приложении банка ему выдали кредит. Попытки оспорить дело в судах пока ни к чему не привели. Но сдаваться не стоит — полиция может установить, с какого номера брали ссуду и куда именно перевели деньги. Однако лучший способ обезопасить себя от мошенничества — написать заявление о запрете выдачи себе онлайн-займов.

«Кредитная» СМС

Житель Беломорска случайно узнал, что на нем числится кредит. «Альфа-Банк» сообщил в СМС о списании денег с карты в счет погашения займа. Однако мужчина у банка ничего не брал, потому позвонил на горячую линию и потребовал отменить операцию, рассказал сайт «Губернiя Daily».

Реклама

Претензию в банке не удовлетворили и кредит не аннулировали. Россиянин обратился к мировому судье, однако и тут проиграл. После апелляции в районный суд выяснилось, что все дело — в условиях договора комплексного банковского обслуживания.

По нему держатель карты сам несет ответственность по операциям, совершенным в мобильном приложении. Там используются одноразовые пароли, которые нельзя никому сообщать. По ним и идентифицировали клиента банка.

РИА «Новости»

Денежный след

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев заверил «360», что пострадавший сможет легко доказать, что не брал кредиты в мобильном банковском приложении.

С помощью полиции по соответствующему запросу суда проверяют данные сотовых операторов: с какого телефона и когда был вход в приложение. Будет видно, если туда заходили из другого региона или с чужого номера телефона. Василий Воробьев юрист

Основным аргументом в вопросе, брал или не брал человек кредит, будет факт зачисления денежных средств. Нужно обязательно получить информацию, куда они ушли — на счет клиента банка или были начислены кому-то другому.

«Эти сведения помогут признать договор недействительным и вернуть деньги. Однако полностью запретить выдачу кредитов в мобильном приложении невозможно. Единственный действенный вариант — просто не регистрироваться в интернет-банке», — сказал Воробьев.

Не опускать руки

Адвокат коллегии адвокатов Москвы «Ваша защита» Павел Ильин рассказал, как быть тем россиянам, которые обнаружили у себя неожиданные кредиты. Прежде всего, ни в коем случае нельзя опускать руки и прекращать борьбу, даже если первые суды прошли в пользу банка.

Первое, что нужно сделать, это обратиться в полицию либо в прокуратуру и добиваться возбуждения уголовного дела, потому что здесь мошенничество налицо — человека обманули. Вместе с тем, нужно требовать ответы и у банка, и подавать на него в суд. Павел Ильин адвокат

Ильин подчеркнул, что у клиентов банков есть возможность запретить либо выдачу максимальной суммы кредита, либо вообще заблокировать любые ссуды онлайн.

Даже если такого пункта нет в договоре, но человек напишет письменное заявление, ему не должны отказать.

Узнать о кредитах

Любой россиянин может быстро и бесплатно проверить, не числится ли на нем неизвестный кредит. Для этого нужно узнать, в какое именно из бюро кредитных историй обратиться. Данные предоставляют через портал госуслуг по запросу «Сведения о бюро кредитных историй».

Также можно обратиться напрямую в центральный каталог кредитных историй Центробанка. Однако для этого понадобится специальный код субъекта кредитной истории. Его выдают в любом банке или МФО, где оформлялись займы.

После ответа (он придет в течение дня) нужно просто отправить запрос туда, где хранится кредитная история. Так можно получить данные о своих кредитах, прошлых и актуальных, за последние семь лет.