ЦБ ужесточит выдачу ипотеки с маленьким первым взносом: что это означает | 360°

Деньги 19 сентября 2022, 22:25 Поделиться Telegram

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Viber Взять ипотеку с маленьким первым взносом станет сложнее. И это скорее плюс Ипотечный брокер Ракута: ЦБ улучшил условия по ипотеке Источник фото: РИА «Новости»

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Центральный банк с 1 декабря ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на рынке первичного жилья. Подобная мера позволит ограничить выдачу предоставления кредитов без первой выплаты. По мнению экспертов, таким способом регулятор борется с ненадежными кредитными программами.

С начала зимы ЦБ установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, которые предоставлены на финансирование по договору участия в долевом строительстве (ДДУ). Первоначальный взнос при этом не выше 10%.

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Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика. Мера ограничит практику предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом.

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Строительные компании активно рекламировали программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку. Однако заемщики, которые обращаются за кредитом с небольшой суммой на покупку недвижимости, обладают высоким уровнем кредитного риска. Новая мера от регулятора позволит ограничить предоставление кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки.

Источник фото: РИА «Новости» / Михаил Воскресенский

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ипотечные ставки от банков, близкие к нулю, — это маркетинговая уловка. Она вводит заемщиков в заблуждение. Рыночные ставки по ипотеке не могут быть ниже ставок по долгосрочным ОФЗ.

Непопулярная программа

Регулятор не первый год пытается сократить риски ипотечного портфеля. Руководитель аналитического центра ООО «Русипотека» Сергей Гордейко рассказал «360», что ЦБ параллельно повышает нормативную нагрузку на банки, которые выдают кредиты с первоначальным взносом ниже 20 и 10%. Последние довольно дорого обходятся финансовым организациям.

«Банк России заранее полагает, что в период экономического кризиса лучше избегать кредитов с низким первоначальным взносом», — отметил Гордейко.

Специалист подчеркнул, что такие программы имеют недостатки в виде большой кредитной нагрузки и переплаты. Для борьбы с ними регулятор идет не по пути запрещения, а по пути экономического давления.

По мнению ипотечного брокера и эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, опции без первой выплаты или с небольшим первоначальным взносом крайне редко пользовались спросом у россиян. Поэтому решение Центробанка не повлияет на существенную часть рынка. Специалист объяснил, что ЦБ, с одной стороны, убрал непопулярную опцию, но при этом уменьшил первоначальный взнос с 15–20 до 10%.

«Регулятор убрал не пользующуюся спросом программу, которая не была обеспечена средствами заемщика. И одновременно заявил клиентам, что первоначальный взнос стал минимально низким. В целом это улучшение условий по ипотеке, а не ужесточение», — отметил Ракута.

Источник фото: РИА «Новости» / Михаил Воскресенский

Программ с первоначальным взносом меньше 10% в целом немного, но теперь их будет еще меньше, даже если по ним будет действовать повышенная ставка. Гордейко подчеркнул, что самые надежные кредиты — с первой выплатой в размере 30–40%. Даже если этот показатель ниже, люди все равно стремятся заплатить большую сумму.

На тех же, кто уже взял ипотеку, решение регулятора не отразится. Заключенные договоры действуют и не имеют обратного эффекта. Ракута заверил, что заемщик будет обслуживать ипотеку на закрепленных условиях.

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