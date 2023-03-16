Эксклюзив 16 марта 2023, 15:55 С Запада на Восток. Российские компании ответят на делистинг биржи NASDAQ Экономист Корнеев: российские компании могут разместить акции на биржах в России и Китае Unsplash

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Американская биржа NASDAQ решила провести делистинг ценных бумаг российских компаний. В частности, речь идет о «Яндексе», Ozon, Qiwi и HeadHunter. В ответ отечественные компании могут разместить свои ценные бумаги на торговых площадках в России и Китае. Об этом в беседе с «360» рассказал экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев.

Далее — прямая речь.

«Иностранцы нас не интересуют»

Последствия будут простыми: эти акции введут в оборот где-нибудь на российских биржах. Те бумаги, которые находятся сейчас за границей, недоступны нашим собственникам. Иностранцы нас не интересуют.

Компании, акции которых котируются на западных биржах, либо сами находятся под ограничениями, либо во взаимодействии с компаниями, которые под санкциями. Этого избежать невозможно.

Уйдут на российские и китайские биржи

Эти акции, в принципе, заблокированы, и неизвестно, когда будут разблокированы. Сейчас бумаги для их собственников не имеют смысла. Поэтому делистинг они сделают, конечно.

Думаю, в дальнейшем эти акции будут существовать на российских биржах и торговаться на них, может быть, на китайских — тех, которые проявят желание, чтобы разместить их у себя, если согласятся собственники.

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Раздадут бесплатно

Если делистинг произойдет, это будет означать, что акции на тех биржах торговаться не будут. Они прекратят свое существование, но их могут ввести в торги на российских биржах. В принципе, если эмитент и регулятор в виде ЦБ захотят, то акционерам, которые проявят себя позитивно в отношении России, их бесплатно вручат, потому что они потеряли возможность обращать их на западных биржах.

Это долгая история. Она никак не повлияет на наш рынок, поскольку владельцы этих акций практически не имели никакого реального влияния на производственную деятельность этих компаний.

Решение принимается в Вашингтоне

У нас полностью разрушен мир юриспруденции и законности. Законы перестали существовать. Западный мир под управлением США принимает незаконные решения, наплевав на все нормы международного и внутреннего права.

Они действуют в соответствии с собственной евроатлантической целесообразностью, поэтому говорить о каких-то правовых последствиях бессмысленно. Как им скажут из Вашингтона, так и будет.

Акционеры компаний ничего не потеряют

«Яндекс» принял такое решение, потому что обязан в соответствии с нормами права, которым он подчиняется. Это законопослушная организация. Она будет действовать в соответствии с практической целесообразностью, чтобы как можно больше пользы принести самой компании. Использовать будут все возможности.

Юридические обращения ни к чему не приведут. Если акционеры будут адекватно относиться к самой компании, они могут ничего не потерять.