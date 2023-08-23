Деньги 23 августа 2023, 22:58 «Отношусь скептически». Программе добровольных сбережений предрекли провал Аналитик Голубовский назвал ненужной в России программу добровольных сбережений Freepik

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В следующем году в России начнет действовать программа добровольных долгосрочных сбережений. По замыслу властей, этот механизм позволит людям получать дополнительные доходы в будущем и создавать так называемую «финансовую подушку безопасности». Государство застрахует почти по три миллиона рублей для каждого участника программы. В чем суть анонсированного механизма и смогут ли им пользоваться россияне — в материале «360».

Финансовая подушка и помощь в накоплении

Президент Владимир Путин объявил о старте программы добровольных долгосрочных сбережений для россиян. Она начнет действовать 1 января 2024 года.

Глава государства рассказал, что средства каждого участника программы до 2,8 миллиона рублей застрахуют. В случае пополнения сбережений на сумму до 400 тысяч в год будут применять и налоговый вычет.

«Этот инструмент позволит гражданам получать дополнительный доход в будущем или создать в будущем тоже „подушку безопасности“ на случай особых жизненных ситуаций», — объяснил Путин и попросил членов правительства и сотрудников Центробанка сделать механизм максимально надежным и удобным для россиян.

РИА «Новости»

Президент также поручил установить конкретные ключевые показатели на следующий год. Создание в экономике и банковской системе так называемых «длинных денег» он назвал темой, требующей повышенного внимания.

Схема сработает?

Финансовый аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский рассказал «360», что не видит необходимости создавать дополнительную программу для работы со сбережениями. По его словам, в России уже довольно много финансовых механизмов для накопления средств, хоть и не все работают так, как должны были. В качестве примера он назвал накопительные программы в виде инвестиционного страхования жизни.

«Но эта программа убогая. Как правило, в ней высокие комиссии от самих страховых компаний и банков, а налоговые вычеты маленькие. Помимо этого, есть система пенсионных сбережений, которая вовсе полностью провалилась», — отметил аналитик.

В офисе государственной страховой компании «Росгосстрах». / РИА «Новости»

Голубовский добавил, что система пенсионных сбережений — это механизм, который перестал работать из-за дефицита Пенсионного фонда. По мнению эксперта, внедрением новых механизмов должны заниматься не члены правительства, а представители финансового сектора.

«Уверен, банкиры, брокеры и другие финансовые специалисты, которые заботятся о том, чтобы деньги делали деньги, смогут предложить населению инвестиционный продукт, удовлетворяющий самые разные вкусы», — пояснил собеседник «360».

Программа под вопросом

Правительство, по словам Голубовского, должно работать на благо экономики. Ее рост обеспечит и увеличение доходов населения, объяснил аналитик.

В таком случае россияне попросту не будут думать о том, как и где им хранить средства, чтобы они приумножались. А к таким «инновациям» от правительства я отношусь скептически. Дмитрий Голубовский финансовый аналитик компании «Золотой монетный двор»

Специалист предположил, что новая схема добровольных сбережений для россиян не сможет функционировать и работать так, как это представляет правительство. По его мнению, она не сработает в полной мере — так же, как накопительная пенсионная система и инвестиционное страхование жизни.

«Единственное, что работает у нас в стране — это индивидуальный лицевой счет. Просто потому что он очень простой», — заключил финансовый аналитик.