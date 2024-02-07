Эксклюзив 07 февраля 2024, 14:46 Откат цен, а не падение. Аренда квартир в России временно подешевела Член гильдии риелторов Барсуков: стоимость аренды квартир снизилась временно Unsplash

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В январе в России подешевела аренда квартир. Откат к прежним ценам произошел из-за недоступной ипотеки и обратной релокации. Тенденция не сохранится, рано или поздно цены все равно остановятся, заявил «360» член гильдии риелторов Москвы, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Рынок аренды

«Думаю, тенденция все-таки не сохранится. Это падение было не совсем падением, а корректировкой. Цены очень сильно росли и, условно, слишком разогнались, вымели все предложение, которое было на рынке. Поэтому новые квартиры стали ставить все дороже, а под конец года рынок оттормозился и начал откатываться назад», — объяснил он.

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Дальнейшего падения цен, по мнению специалиста, ждать не стоит. Константин Барсуков заявил, что обстоятельства сложились в пользу рынка аренды. Во-первых, подорожала ипотека, во-вторых, в Россию вернулись релоканты.

Поддержка аренды заключается в тех людях, которые ушли с рынка ипотеки. Они не могут купить себе квартиру и вместо покупки снимают квартиру. Цены на аренду стали падать, потому что появилось много релокантов, а в 2023 году пошел обратный поток. И они, в том числе, тоже как бы сыграли в обратную сторону. Константин Барсуков

Он уверен, что нынешние цены сохранятся на какое-то время, ведь рынок недвижимости инертный — движение вниз резко не остановится. Константин Барсуков допустил, что теоретически возможен небольшой откат, но совсем незначительный. По его мнению, нынешние расценки оптимальные.

«Сегодняшние цены, наверное, более-менее оправданы, в том числе стоимостью квартир. Потому что когда цены поднялись, а аренда осталась на том же уровне, это было не совсем корректно», — сказал он.

Покупка жилья

Предпосылок к снижению цен жилье Константин Барсуков не увидел, в том числе на вторичную недвижимость. Он заявил, что на рынке продажи те же тенденции, что и в сфере аренды.

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«Не думаю, что цены на вторичку падать будут. Падение цены, на мой взгляд, наименее вероятно. Возможен точно так же, как на рынке аренды, откат к ценам сентября, но в пределах 5%. Но это именно откат, не падение», — сказал он.

Снижение цен на аренду зафиксировали в январе. Аналитики сайта «Мир недвижимости» заявили, что в 46 из 70 крупнейших городов России подешевели однокомнатные квартиры, в 43 городах — двухкомнатные.